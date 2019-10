Mika/ “Io non sono Michael, non sono come mio papà: io sono Mika” (X Factor 2019)

Mika sarà tra gli ospiti del primo live show di X Factor, in diretta giovedì 24 ottobre alle ore 21.15 su Sky Uno. Si tratta per lui di un vero e proprio ritorno visto che in passato è stato uno dei giudici più amati della trasmissione. Dopo ben 4 anni di assenza dal panorama discografico italiano e non, presenterà il suo nuovo album, “My name is Michael Holbrook”, uscito il 4 Ottobre e composto da ben 13 tracce non tutte inedite visto che alcune sono già passate in radio. Disco dal titolo provocatorio, come afferma lui stesso in una recente intervista. Michael Holbrook è infatti il vero nome del cantante.

Mika: l’artista di origini libanesi torna sul suo nome

Mika torna sul nome che l’artista di origini libanesi, vissuto tra Francia, Gran Bretagna e Italia, ha sempre rifiutato “perché Holbrook è il cognome di mio padre e io odio questo cognome.” E ancora: “Io non sono Michael, non sono come mio papà: io sono Mika”, afferma nella medesima intervista. Parole dure ma che nascondono una consapevolezza in più: dare questo nome a questo album è stato per Mika un modo per accettare parte della sua identità che aveva inconsapevolmente rifiutato. Mika quindi, dopo i 6 anni passati a The Voice Francia anche qui nelle vesti di giudice, è tornato a fare musica. Ha rifiutato anche un programma di 8 puntate per la TVE spagnola per dedicarsi completamente alla musica. Intanto, dopo l’uscita del suo nuovo album Mika si prepara anche per il suo tour, il Revelation Tour, nei principali palasport italiani. Questi concerti saranno studiati appositamente per i suoi fan italiani. Si inizia il 24 Novembre dal Palaalpitour di Torino (per poi passare per Ancona, Roma, Assago, Napoli…).

Mika: l’intervista in cui presenta “My name is Michael Holbrook”





