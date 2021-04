Mika/ “Le canzoni sono sempre collegate alla vita”

Mika “sono maniaco del controllo e sono arrivato qua…”

Mika è rimasto davvero stupito dalla sorpresa organizzata a “Canzone segreta”. “Io sono maniaco del controllo e sono arrivato qua e nessuno mi faceva parlare. Tutti in silenzio, non sembrava che ci fosse un programma televisivo. Sono ansioso, e se non mi piace?”, ha confessato il cantante a Serena Rossi. “Le canzoni sono sempre collegate alla vita dunque mi presto al gioco e spero che loro sappiano che hanno il mio cuore nelle loro mani”, ha detto prima di sedersi sulla poltrona bianca. Prima delle esibizioni di Elio e Chiara Galiazzo, Mika ha ricevuto alcuni video messaggi: da Emma Marrone, sua collega nell’ultima edizione di X Factor, Anna Valle, Antonella Clerici e anche dalla conduttrice Serena Rossi.

Mika: gli ultimi lavori del cantante

Ricordiamo che l’ultimo album di Mika è uscito nel 2019: “My Name Is Michael Holbrook”. Nel 2020 ha pubblicato due singoli: “Le coeur Holiday” con il rapper francese Soprano e “Bella d’estate” con Michele Bravi, quest’ultimo cover dell’omonimo brano di Mango.

