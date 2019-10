Mika, “mia mamma ha il cancro”/ “Operata alla testa, ora lotta contro il tumore”

Rivelazione inaspettata, quella resa oggi dal cantante Mika, ospite di Domenica In a Mara Venier. Per la prima volta l’artista libanese ha confessato la lotta che sua madre sta conducendo contro il cancro, spiazzando tutti, compresa la padrona di casa della trasmissione. L’ex giudice di X Factor ha un legame molto forte con mamma Joannie, la prima a credere fino in fondo nel suo talento al punto da averlo spinto a compiere delle intense lezioni di musica durante la sua infanzia. Mika ha definito la madre una donna particolarmente combattiva nella vita e proprio la sua ultima battaglia in corso contro il cancro ne è la testimonianza. La donna sta vivendo un periodo non particolarmente semplice ma può certamente contare sulla vicinanza del figlio Mika. Il desiderio del cantante è quello di esserle ancora più vicino, mentre la donna lo avrebbe spinto a pensare solo al suo lavoro ed ai suoi impegni musicali.

MIKA, LA MAMMA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Una confidenza intima e delicata, quella rivelata a Domenica In da Mika, il quale ha parlato della lotta contro il cancro da parte della madre: “Mia madre è davvero combattiva. In questo periodo sta combattendo contro un cancro”, ha asserito. Il cantante ha quindi proseguito, rivelando anche un retroscena inedito: “Ha subito un intervento gravissimo sulla sua testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in 3 ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato. Poi mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: “Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai”. Quattro mesi dopo ha sentito il pezzo registrato e mi ha nuovamente chiamato dicendomi: “Sei uno str…o”. Il suo ultimo album è dedicato proprio alla madre che oggi sta affrontando questa battaglia contro il tumore. “Nel corso della scrittura del mio album la mia vita personale si è complicata tantissimo. Ho perso le mie nonne, tanti amici, e nel frattempo mia mamma si è ammalata”, ha spiegato. Da qui la decisione di scrivere “canzoni non malinconiche ma da fuochi d’artificio, energia, colore”.

