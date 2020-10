Mika, Over: concorrenti live X Factor 2020/ Chi sono? Eda Marì verso il sì

Manca poco all’inizio dei Live di X Factor 2020. I quattro giudici di questa nuova edizione, nell’appuntamento di oggi 22 ottobre, saranno alle prese con quella che è probabilmente la fase più complicata: decidere chi portare sull’ambito palco per la sfida finale. Ci torna dopo qualche anno di stop Mika, che con X Factor ha avuto già a che fare in più occasioni. Il noto cantante è alla guida degli Over e ha deciso di portare con se fino alla Last Call di questa sera cinque talenti molto diversi tra loro. Si tratta dell’astigiano Disarmo, la calabrese Eda Marì, il milanese Kaima, il calabrese ma bolognese d’adozione N.A.I.P. e il siciliano Vergo. Quali saranno i tre talenti che conquisteranno un posto ai Live?

Solo 3 posti per i Live di X Factor 2020: chi sceglierà Mika?

Mika ha deciso di portare con se alla fase che precede i Live di X Factor 2020 talenti sì diversi tra loro ma tutti con una spiccata personalità. Il cantante – che questa sera, nella sua complicata scelta, sarà affiancato da Francesco Vezzoli – è stato colpito dalla grande sensibilità di Eda Marì ma anche dal particolarissimo estro di NAIP, un artista certamente fuori dagli schemi. Il rap di Kaima non è da meno: il milanese ha dimostrato di avere un carattere molto forte oltre che al talento e potrebbe per questo conquistare un posto ai Live. Ma non è da meno Disarmo, con la sua bellissima voce. Starà al gusto di Mika decidere quali di questi talenti sono al momento più adatti per un palcoscenico come quello dei Live di X Factor 2020.



