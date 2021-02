Mika, ricorda la morte della madre Joannie/ “Orgogliosa di ciò che sono diventato”

Mika, in una recente intervista a “Le Parisien”, ha ricordato la madre Joannie, morta poco dopo il concerto del figlio, lo scorso 16 dicembre 2020 all’Opéra di Versailles. Il concerto è stato mandato in onda il 5 febbraio su France 5. “Tutta la mia famiglia era presente a quel live, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato”, ha raccontato Michael Holbrook Penniman jr., verso nome di Mika. Nel 2019 il giudice di X Factor aveva rivelato a “Paris Match” che la madre aveva un cancro al cervello molto aggressivo e ad aprile 2020 aveva annunciato sui social che alcuni membri della sua famiglia, tra cui Joannie, avevano contratto il Coronavirus. Mika aveva poi rassicurato i fan sullo stato di salute di sua madre “miracolosamente” stabilizzato.

Il forte legame tra Mika e la madre Joannine

Mika non ha mai nascosto di essere molto legato alla madre, che ha sempre incoraggiato il suo talento artistico: “Non prendere mai la strada più facile facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mi ha trasmesso”. Il 2020 è stato un anno difficile per tutto, ma Mika non vuole dimenticare questi mesi che gli hanno regalato un’incredibile libertà creativa: “Normalmente, faccio una cosa, poi l’altra, su un percorso chiaro. Essere così turbato mi ha permesso di guardarmi intorno e vedere che c’erano altri modi di fare le cose, altre opportunità. È fondamentale, apre le porte al futuro”, ha concluso nella sua intervista a “Le Parisien”. Il cantante è infatti reduce dal successo dell’ultima stagione di X Factor, dove è tornato nei panni di giudice, e dalla manifestazione I Love Beirut, con cui ha raccolto un milione di euro per supportare il Libano dopo l’incidente del 4 agosto 2020.



