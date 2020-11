Mika: “Se voglio ballare? Certo, ma ancora di più scop*are”/ Frase choc a X Factor 2020…

Il quinto live di X Factor 2020 non ha deluso le aspettative del pubblico nonostante l‘eliminazione dei Melancholia che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi fan del talent show di Sky, ma soprattutto a Manuel Agnelli che sperava di portare il gruppo in finale. Ad animare la serata, tuttavia, è stato Mika che, con la sua leggerezza e ironia, ha strappato un sorriso non solo ai colleghi giudici, visibilmente nervosi in vista della semifinale in programma giovedì 3 dicembre. Pur stando molto attento alle dinamiche del talent e senza perdere di vista il proprio ruolo, Mika riesca a rallegrare l’atmosfera e a smorzare la tensione della gara. Durante il quinto live, così, ha colto la palla al balzo quando Hell Raton gli ha posto una domanda precisa a cui Mika ha risposto scatenando le risate di tutti.

MIKA, LA RISPOSTA HOT A X FACTOR CONQUISTA IL WEB

Ironico, allegro e divertente, Mika ha letteralmente spiazzato il pubblico e gli altri giudici di X Factor 2020 quando Hell Raton gli ha chiesto: “Vuoi ballare?“. La risposta non si è fatta attendere e il cantautore ha detto: “Certo! Voglio ballare ma ancora di più baciare, abbracciare, scopare, voglio fare tutto”. Parole che hanno scatenato gli applausi del web che hanno consacrato ulteriormente Mika il cui ritorno dietro il bancone dei giudici di X Factor è stato accolto, sin dall’annuncio, con grandissimo entusiasmo. In gara con l’originale N.A.I.P. con cui si sta divertendo portando sul palco sempre così diverse e spiazzanti, l’artista si conferma anche uno showman, capace d’intrattenere il pubblico. Amato anche dai colleghi, in ogni puntata riesce a strappare un sorriso tutti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA