Mika/ Torna “Michael Holbrook” nel nuovo album: “una provocazione” (Che tempo che fa)

Per tanti anni si è presentato solo come Mika, ma poi ha deciso di riprendersi la paternità del nome originale. Ed è così che nasce My Name Is Michael Holbrook, il quinto album del noto artista. Tredici canzoni scritte in giro per il mondo, fra la Toscana, Londra e Miami, fra cui anche la ballata con Jack Savoretti, dal titolo To Call Thuis Love. “Una sorta di provocazione a me stesso”, ha detto durante la presentazione del disco. Dopo tutto è rimasto in silenzio musicale per quattro anni e sentiva “il bisogno di fare qualcosa che mi definisse come artista”. Si volta pagina quindi, si pensa alla totalità e si affronta un viaggio all’interno di passato e presente, fra famiglia e carriera. Il motivo dell’odio provato nei confronti del suo nome reale nasce dalla similitudine con quello del padre. “Qualcuno a cui non ho voluto assomigliare”, sottolinea ammettendo che il genitore è stato sempre presente nella sua vita. E così quando la madre ha iniziato a chiamarlo Mika, fin dalla sua nascita, il cantante ha messo dei paletti che lo hanno separato dall’essere Michael. La musica è ritornata alla fine al centro dei suoi obbiettivi e pensieri, così come la volontà di liberarsi di certe zavorre, ricercare le radici del filone paterno. Allontanandosi anche dal piccolo schermo, almeno fino ad oggi.

Mika in onda a Che tempo che fa, il nuovo tour

Mika si prepara per il suo nuovo tour, che partirà il prossimo 24 novembre con la data di Torino. Il Revelation Tour sarà uno degli spettacoli più rilevati che abbia mai realizzato nella sua carriera. “Ho scelto di cercare un rapporto più diretto e bruciante con il pubblico”, dice durante la presentazione del suo nuovo album. Oggi, domenica 6 ottobre 2019, Mika sarà ospite di Che tempo che fa e parlerà del nuovo progetto musicale. Non si tratta però di un’intervista canonica, visto che approfitterà dello studio di Fabio Fazio anche per cantare un medley delle sue hit del passato. Il suo album intanto risuona già fra le strade di New York, o meglio fra gli angoli di Times Square. In questi giorni, l’artista di origine libanese ha condiviso con i fan la bella notizia, mostrando quanto risalto sta avendo la sua ultima fatica. “Un enorme grazie a tutti voi per gli splendidi commenti e gli auguri positivi per il mio nuovo disco. Sono davvero commosso”, scrive in un altro post, pubblicando uno scatto estratto dal video realizzato a Sanremo da Wiz. Clicca qui per guardare la foto di Mika.

