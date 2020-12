Mika/ Un ritorno ricco di polemiche: scontri con Emma a Hell Raton (X factor)

Mika è uno dei giudici dell’ultima edizione di X Factor 2020, il talent show musicale di successo trasmesso su Sky Uno. Il cantautore libanese è tornato dopo una breve pausa nel talent che gli ha regalato una grandissima popolarità nel nostro paese trasformandolo in uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Un successo strepitoso che Mika ha voluto rivivere accettano di ricoprire nuovamente il ruolo di coach a X Factor 14. “Torno a X Factor con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente. X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!” – ha detto il cantante di Grace Kelly alla vigilia della prima puntata.

Mika e le polemica a X Factor 2020

Un lungo percorso quello vissuto da Mika a X Factor 2020 fatto come tutti di alti e bassi che l’hanno visto impegnarsi a tempo pieno alla ricerca di nuovi talenti. Dopo tutte le varie fasi del programma, il cantante ha scelto per il suo Team di Over i seguenti concorrenti: Kaima, Disarmo, NAIP, Eda Marì e Vergo. Durante X Factor 2020 però il cantante è stato spesso al centro di polemiche: a cominciare da quando, rivolgendosi agli altri coach, ha detto : “dentro le vostre orecchiette ci sono delle voci che vi parlano. – ha dichiarato Mika – Buttateteli fuori questi pezzi di me**a, perché non servono a niente, seguite i vostri cuori”. Una velata frecciata ai suoi colleghi per lui “telecomandati” dall’esterno. Non solo, durante le ultime puntate Mika ha polemizzato anche con Emma Marrone dopo l’esibizione di uno dei suoi protetti. Si tratta di Vergo che è stato criticato da Emma, ma il coach degli Over 30 non è riuscito a trattenersi ribattendo duramente alla cantante di Amici.



