Mika/ Video, il ritorno con il singolo “Ice Cream” (Seat Music Awards)

Mika è tornato e il cantante di origine libanese, ex giudice di X Factor, conduttore di Casa Mika sulla Rai e amatissimo dal pubblico italiano, sarà tra i protagonisti della serata dei Seat Music Awards, in onda su Rai 1 mercoledì 5 giugno. Un grande successo nel nostro paese che ha portato anche Mika a fissare in Italia la prima data del suo nuovo attesissimo tour, che partirà da Torino il prossimo 24 novembre. Dopo aver fatto molta televisione, Mika si rimette in gioco anche dal punto di vista musicale, strizzando l’occhio alle sonorità che l’avevano portato all’attenzione del grande pubblico ai tempi dell’uscita del singolo ‘Grace Kelly’, ormai un decennio fa, quando si distinse per un’estensione vocale degna di Freddy Mercury. Ora molta acqua è passata sotto i ponti e Mika è riuscito anche a sperimentare molto nei suoi precedenti album, confermandosi artista a trecentosessanta gradi ed evitando di diventare un cliché ancorato a un solo genere musicale.

Mika, Seat Music Awards: il singolo Ice Cream

La sfida per Mika è ripartita con il singolo appena uscito che sarà presentato anche sul palco dei Seat Music Awards, ovvero ‘Ice Cream’. Saranno diverse le apparizioni e le partecipazioni a Festival e tour promozionali di Mika che accompagneranno i suoi fans fino all’uscita del suo nuovo album in questo 2019, intitolato ‘My Names is Michael Holbrook’ e che arriverà nei negozi e negli store digitali il prossimo 4 ottobre. Sin dal titolo si può capire come Mika abbia voluto inserire in questo suo nuovo disco riferimenti molto personali, svestendo un po’ la maschera del personaggio che l’ha accompagnato in questi anni, ma al tempo stesso confermando molti aspetti della sua personalità, sempre apprezzati dal grande pubblico proprio per la capacità di Mika di essere genuino e mostrarsi senza filtri. Spesso l’artista ha raccontato delle difficoltà vissute in gioventù, sia a causa della sua omosessualità, dichiarata solo col tempo, sia a causa della dislessia che è stata una problematica che l’ha frenato negli studi, per poi arrivare però a stimolare la sua fantasia e a fargli studiare nuove soluzioni per superare le difficoltà.

Idee chiare sul nuovo album

Mika, ospite ai Seat Music Awards, ha le idee chiare su cosa il suo nuovo album dovrà rappresentare e anche sui contenuti e sui significati del singolo ‘Ice Cream’, che secondo i suoi racconti è stato realizzato in una calda giornata d’estate mentre si trovava in vacanza in Toscana. A dispetto della location particolarmente idilliaca, Mika ha raccontato di trovarsi in una condizione estiva noiosa e abbastanza comune: caldo senza aria condizionata, insetti fastidiosi e non molto da fare durante la giornata. ‘Ice Cream’ è diventato così il sogno ad occhi aperti di ciò che avrebbe voluto che la sua estate fosse, con la possibilità di vivere avventure sexy, di divertirsi e abbattere i propri limiti e quelli dello spazio del tempo. Sogni che secondo Mika tutti facciamo, e secondo l’artista libanese a volte è bello liberarsi e abbandonarsi verso ciò che vorremmo essere. Un tema che tornerà nell’album, tra ciò che Michael Holbrook è agli occhi degli altri, e ciò che invece è quando le luci di spengono e resta solo.

Video “Ice Cream” di Mika





© RIPRODUZIONE RISERVATA