Mika, Yo Yo: significato e video nuovo singolo/ “Volevo farvi piangere e ballare”

In attesa della finale di Eurovision 2022, Mika ha presentato e distribuito sulle varie piattaforme il nuovo singolo Yo Yo, un brano destinato a far ballare il pubblico per tutta l’estate. In queste ore, con l’uscita del pezzo, l’artista classe 1983 sta riscuotendo consensi e apprezzamenti da più parti. Evidentemente Yo Yo ha già lasciato il segno, colpendo positivamente pubblico e critica. Mika è entusiasta e attraverso un post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare i fan per la fiducia, offrendo il suo punto di vista sul pezzo. “Ho voluto scrivere una canzone che potesse farvi piangere e ballare allo stesso tempo”, ha scritto il cantante.

Yo Yo, Mika: “Volevo scrivere una canzone per voi”

Mika si pone un obiettivo molto ambizioso col nuovo singolo Yo Yo: portare una ventata di ottimismo tra i fan di tutto il mondo, nonostante il periodo non semplice che stiamo vivendo. “Volevo scrivere una canzone che facesse si che il mondo, in tutta la sua durezza, potesse sentirsi meglio”, ha aggiunto Mika nel post di presentazione del brano. “Yo Yo è qualcosa che ci sarà sempre per confortarvi. Ho scritto questa per voi, che l’ascoltiate nella vostra camera o in discoteca: non importa, parla semplicemente di voi”, ha concluso il cantante. Accoglienza super, dunque, per Yo Yo. Mika, ancora una volta, ha fatto centro.

