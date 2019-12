Mikael Bolyos, marito Marie Fredriksson cantante Roxette/ Chi è? Un amore in “musica”

Si chiama Mikael Bolyos il marito di Marie Fredriksson che oggi piange la morte della sua compagna di vita e suo grande amore. Bolyos è un musicista e compositore. Ha sposato la cantante dei Roxette nel 1994 ma si sono conosciuti molti anni prima proprio grazie alla loro comune passione: la musica. Dalla loro unione sono poi nati due figli: Inez Josefin e Oscar Mikael. Eppure, nel corso degli anni, i due hanno scelto di non esporre la loro vita privata al pubblico e ai media, salvaguardando anche i loro figli. Mikael Bolyos è rimasto accanto a sua moglie sino alla sua morte, avvenuta a soli 61 anni a causa di un tumore contro cui lottava da ben 17 anni. Nel 2016 è infatti arrivata la decisione della cantante di fermarsi dopo le insistenti richieste dei medici. Una decisione supportata in tutto anche dal marito.

Mikael Bolyos e il dolore per la morte della moglie Marie Fredriksson

Mikael Bolyos, marito di Marie Fredriksson, ha combattuto assieme a sua moglie questa lunga e difficile battaglia. Proprio lui, in una nota, comunica la morte della sua compagna di vita oltre che cantante appezzata in tutto il mondo. “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più grandi e più amati è scomparso – hanno scritto il marito e i figli in una dichiarazione pubblicata dal quotidiano svedese Express, esprimendo tutto il loro dolore -. Marie Fredriksson è morta la mattina del 9 dicembre a seguito della sua malattia”. Per Gessle ha voluto poi esprimere il suo cordoglio a Boloyos e figli: “Tutto il mio amore per te e la tua famiglia – ha scritto l’artista del duo Roxette -. Le cose non saranno mai più le stesse”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA