Mikaela Neaze Silva di Striscia La Notizia/ “Mio padre è morto, ho il rimpianto di..”

Mikaela Neaze Silva, la velina di Striscia La Notizia ha deciso di raccontare qualcosa in più della sua vita dalle pagine del settimanale Di Più. Una confessione a cuore aperto quella della bellissima velina che per la prima volta ha voluto parlare del rapporto conflittuale avuto con il padre. Dopo la fine del matrimonio con la madre, i genitori si sono separati e Mikaela per tantissimi anni non ha avuto alcune notizia del padre. “Non ho avuto sue notizie, è ricomparso quando avevo 18 anni. L’ho rifiutato, non volevo sapere più niente, mi aveva fatto male” – ha confessato la velina di Striscia La Notizia, oggi impegnata a Paperissima Sprint su Canale 5. Nonostante il dolore e l’allontanamento del padre, Mikaela ha deciso ad un certo punto della sua vita di ricostruire un rapporto con il padre. “Abbiamo cominciato a sentirci ma ormai era troppo tardi perché è morto pochi mesi dopo che avevamo ripreso i contatti – ha confessato la velina che commossa ha detto -. mi è rimasto il rimpianto di non avergli potuto dire tante cose”. Un rimpianto che la velina non riesce a perdonarsi.

Mikaela Neaze Silva ha un fidanzato: “stare senza di lui è durissimo”

Una vita non facile quella di Mikaela Neaze Silva conosciuta dal grande pubblico per essere da diversi anni la velina di Striscia La Notizia. La bella modella, infatti, si prepara per il quarto anno consecutivo a ricoprire il ruolo di velina con Shaila Gatta nel seguitissimo tg satirico ideato da Antonio Ricci e appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori su Canale 5. La velina, che al momento è in video con Paperissima Sprint non nasconde di essere oggi una donna diversa e di aver realizzato diversi sogni. ““Non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui quando ero una bambina che in Africa ballava felice per la strada a piedi nudi” – ha rivelato la velina e ballerina nata e cresciuta in Africa. Ad un certo punto della sua vita però la madre ha deciso di portarla via dall’Africa proprio per darle un futuro diverso. A soli sei anni, infatti, Mikaela ha lasciato l’Africa e si è rifatta una vita altrove. Oltre al successo professionale, la bella velina è anche felicemente fidanzata con Bchir, ma sempre dalla pagine del settimanale DiPiù ha raccontato di vivere una storia d’amore a distanza visto che il compagno è in Cina. “Abbiamo deciso di stare lontani finché l’emergenza Coronavirus non si sarà conclusa definitivamente, quindi non so ancora quando lo rivedrò” – ha rivelato la velina – “stare senza di lui è duro, durissimo, anche se ci siamo abituati. Però quando sei sicura di aver trovato la persona giusta, e vuoi starci davvero, sei pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA