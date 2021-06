Mikaela Neaze Silva in crisi con il fidanzato Bashir/ “Sto riflettendo, è complicato”

Dopo l’addio a Striscia la Notizia, la velina bionda Mikaela Neaze Silva, oltre ad affrontare nuove sfide professionali, si sta preparando ad affrontare cambiamenti che potrebbero rivoluzionare anche la sua vita privata. In una lunga intervista rilasciata a Confidenze, Mikaela Neaze Silva parla d’amore e confessa di non vivere una storia d’amore serena e tranquilla. La velina bionda ha raccontato di essere in crisi con lo storico fidanzato a causa della distanza. La 27enne è fidanzata da tanto tempo con Bashir, un ragazzo che è metà marocchino e metà francese. Il fidanzato dell’ex velina bionda di Striscia la Notizia fa il deejay ma studia Economia a Pechino. La distanza non aiuta a vivere la storia d’amore. A causa dei rispettivi impegni, infatti, non è facile coltivare la storia ed oggi, Mikaela confessa di essere in un periodo di riflessione.

Mikaela Neaze Silva e la storia d’amore con il fidanzato Bashir: “Penso al lavoro”

Sarà un’estate di riflessione quella che si appresta a vivere Mikaela Neaze Silva che, oltre a fare chiarezza nella propria vita privata, penserà al lavoro e valuterà le varie offerte prima di tuffarsi in una nuova esperienza professionale dopo gli anni vissuti sul pancone di Striscia la Notizia accanto a Shaila Gatta. A Confidenze, così, parlando della storia d’amore con Bashir, ha dichiarato: “Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo”, ha spiegato l’ex velina bionda che, in una precedente intervista, aveva parlato delle difficoltà incontrate nel vivere la sua storia d’amore a causa della pandemia. Mikaela, tuttavia, in attesa di capire cosa accadrà con il fidanzato, ribadisce la voglia di sposarsi e di diventare mamma.

