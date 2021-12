Mikaela Shiffrin/ Thoeni: “È la sciatrice più forte di sempre” (esclusiva)

Mikaela Shiffrin, il parere di Gustav Thoeni: un fenomeno dello sci mondiale!

Mikaela Shiffrin anche in questa stagione sta dominando la classifica di Coppa del Mondo di sci, nella quale sembra essere avviata al trionfo: ha vinto il gigante di apertura a Soelden, poi lo slalom di casa a Killington e un altro gigante settimana scorsa a Courchevel, ma soprattutto Mikaela Shiffrin è la più costante su tutte le specialità, come dimostrano i podi anche in super-G.

A quota 72 vittorie, ha nel mirino la connazionale Lindsey Vonn con le sue 82 vittorie in Coppa (record femminile), ma volendo anche le 86 di Ingemar Stenmark, col record assoluto di successi nel Circo Bianco. La fuoriclasse nata il 13 marzo 1995 a Vail, in Colorado, ha già nella sua bacheca tre medaglie (tra cui due ori) olimpiche, sei titoli mondiali più due argenti e tre bronzi, tre Coppe del Mondo assolute e otto di specialità. Mikaela Shiffrin è la sciatrice più forte di tutti i tempi? L’abbiamo chiesto a una leggenda dello sci mondiale come Gustav Thoeni in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Qual è il suo giudizio su Mikaela Shiffrin? Una grande atleta, un fenomeno dello sci mondiale, una grandissima fuoriclasse.

Si può considerare la più grande sciatrice di tutti i tempi? Devo dire che in slalom e in gigante ha confermato di essere fortissima, come si è visto anche nelle sue ultime uscite. E anche nelle altre specialità non è mai stata da meno. Mikaela Shiffrin è davvero la più forte sciatrice di tutti i tempi.

Come si può considerare il suo stile, il suo modo di sciare, quale cosa la rende grande? Mikaela è perfetta, non le manca niente, ha un modo, uno stile di sciata veramente eccezionale.

Pensa che possa battere i record di Vonn e Stenmark in Coppa del Mondo? Per ora è arrivata a 72 successi in carriera, considerato che Mikaela Shiffrin ha solo 26 anni ha tutte le possibilità per battere questi record.

La morte del padre ha inciso sicuramente sulla sua vita, come si può risalire da un dolore così grande? Questo dolore non può non averle lasciato un segno, una ferita: è normale. Ma mi sembra che abbia trovato la forza per reagire. Poi credo che sia il tempo la cosa migliore per riuscire a superare un dolore così forte.

Crede che Mikaela Shiffrin possa scrivere ancora pagine importanti nella storia dello sci mondiale? Sicuramente negli ultimi due anni è stata condizionata dalla scomparsa di suo padre e dal Covid. Si sta riprendendo molto bene. In questa stagione ci saranno le Olimpiadi e la Coppa del Mondo. Vedremo cosa succederà…

Le atlete azzurre potranno metterle in difficoltà? La squadra azzurra è molto forte, una nazionale molto competitiva che potrà dire la sua. Potremo quindi dare fastidio alla Shiffrin per tutta la stagione.

Mikaela Shiffrin dove può migliorare ancora per essere perfetta? La Shiffrin è già perfetta così, poi c’è sempre la possibilità di fare quei piccoli miglioramenti che competono anche a una grande fuoriclasse come lei. (Franco Vittadini)



