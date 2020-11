Mikaela Spielberg, figlia di Steven/ “Porno? Una svolta, sarei morta in un anno”

La figlia del 73enne regista Steven Spielberg, Mikaela, aveva annunciato negli scorsi mesi di voler intraprendere una carriera nel cinema, ma un genere ben diverso rispetto a quello del padre: il mondo hard. Una scelta di cui la stessa è tornata a parlare in queste ore, così come si legge sul sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, citando The Daily Beast. Mikaela Spielberg descrive il porno come «Un viaggio di guarigione» un bisogno quasi necessario per dare una svolta alla propria vita. E lo si capisce chiaramente dalle successive dichiarazioni della figlia del direttore di capolavori come E.T., Indiana Jones e Jurassic Park, giusto per citare i primi esempi: «Mi sentivo che se non avessi fatto il lavoro che dovevo fare su me stessa e sulle mie relazioni – ha proseguita la 24enne – sarei morta entro l’anno – aggiungendo e spiegando di aver combattuto contro ansia, depressione e abuso di sostanze stupefacneti – sono nel mezzo di un viaggio di guarigione. Circa due anni fa, ero messa male».

MIKAELA SPIELBERG: “FUTURO? DIREZIONE ARTISTICA ED EFFETTIVA”

Attenzione però, Mikaela Spielberg non intende diventare un’attrice porno a 360 gradi, ovvero, girare film con altri uomini e altre donne in atteggiamenti espliciti, in quanto la stessa ha spiegato che non adora questi contenuti cosiddetti hardcore: «Non mi piacciono questi contenuti – ha specificato a riguardo – ma, qualunque cosa tu decida di fare, è una tua scelta. Io preferisco i contenuti soft e passionali». La giovane 24enne non è la figlia naturale di Steven, in quanto è stata adottata, e a riguardo ha spiegato: «L’autoaccettazione razziale è stata una parte enorme del mio viaggio. Si può avere tutto l’amore del mondo ed essere ancora incredibilmente soli. E questo è tutto quello che ho intenzione di dire al riguardo nel rispetto di tutti quelli che conosco». Infine, parlando del futuro: «Vorrei occuparmi della direzione artistica e di quella effettiva. L’obiettivo finale della mia vita è ricominciare a dipingere e il lavoro nell’industria del sesso è un modo per garantirmi la sicurezza finanziaria per farlo. Mi piace molto esibirmi, quindi probabilmente sarò un artista per il resto della mia vita. Lo adoro così tanto».



