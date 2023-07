Mikala Jones morto dissanguato in un incidente/ Tavola surf gli trancia l’arteria

Il surfista professionista Mikala Jones è morto dissanguato a 44 anni. La tragedia è avvenuta durante una sessione in Indonesia, a largo delle isole Mentawai, il luogo dove viveva e si dedicava ai documentari, dopo la decisione di dire addio alle competizioni. L’hawaiano è morto dissanguato per un taglio all’arteria femorale, probabilmente causato dalla pinna della tavola da surf.

La squadra di Mikala Jones ha riferito che l’incidente è avvenuto mentre il 44enne era impegnato a praticare surf nella giornata di domenica, riprendendosi con la GoPro per poter postare video e immagini sui suoi profili social. Secondo le testimonianze fornite da amici, colleghi e dal nipote, il surfista è stato visto andare improvvisamente sott’acqua. quando è infine riuscito a riemergere, Mikala Jones perdeva già moltissimo sangue. “Quando è riemerso dalla schiuma diversi secondi dopo, si è accorto di essersi tagliato all’inguine, così ha lasciato andare la telecamera e il resto e ha provato a remare con le mani disteso sulla tavola – ha raccontato alla stampa il collega uruguaiano Santiago Pereira – Siamo andati subito a cercarlo insieme a suo nipote che gli ha dato la sua tavola e, quando si è issato, è svenuto. Perdeva molto sangue. Lo abbiamo messo nella barca, abbiamo applicato un laccio emostatico, intanto gli abbiamo tenuto le mani dicendogli di non addormentarsi e di restare con noi”.

Mikala Jones, leggenda del surf muore dissanguato a 44 anni: la tragedia

Morto a soli 44 anni il surfista professionista Mikala Jones, dissanguato in seguito a un gravissimo incidente con la sua tavola da surf, la cui pinna potrebbe avergli tranciato l’arteria femorale. Una volta compresa la gravità della situazione, i presenti hanno riferito di aver provato a tamponare la ferita e di averlo trascinato su una barca per portarlo a riva: dopo una ventina di minuti è intervenuta l’ambulanza, a Tuapejat, ma Mikala Jones era già privo di sensi. Poi la notizia della morte di una delle leggende del surf.

Commosso e dolorosa il cordoglio della figlia, Isabella Lokelani Jones, affidato a Instagram: “sono felice che stesse facendo ciò che amava di più. La vita non sarà più la stessa senza di te. Mi manchi così tanto, farei qualsiasi cosa per averne un momento in più con te, anche litigando, per poi ridere ad alta voce. Grazie per avermi insegnato così tante lezioni di vita e per esserci sempre stato per me”.











