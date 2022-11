MIKE 3rd/ “500.000 Je Suis”: il nuovo brano e il video

500.000 Je Suis è il nuovo singolo di Mike3rd, produttore e musicista di ricerca che ritorna in studio con un brano che non fa sconti a nessuno. Un brano civile, umano e permeato di conferme, scoperte e incontri: “500.000 Je Suis” nasce durante una session in studio nel corso della quale lavoravo con il collega produttore Andrea Effe, parlavamo della guerra in corso, dell’ipocrisia dilagante, della storia recente ed anche di alcune discutibili pubblicazioni”.

Giuseppina e Grazia figlie Mino Reitano/ "Si è riscattato dopo morte della sorella"

Mike 3rd è un artista in continua evoluzione, sempre impegnato nella ricerca e nello studio. A due anni dall’esperimento sui generis di Quarantini nasce ora un brano che accoglie una maturazione artistica che comprende e travalica molti generi, un musicista poliedrico e colto. In 500.000 Je Suis non c’è l’art-rock degli Hypnoise, il rockabilly dei Tunatones, l’avant-punk degli Ex KGB: il nuovo orizzonte di Mike 3rd attinge alla musica d’autore colta e di qualità, un elettro pop con una grande scoperta e novità: il cantato in italiano “ho prestato molta attenzione alla parte vocale, alla meravigliosa ricchezza della lingua italiana, ad una eccellenza che amo col cuore, la lirica. Inoltre è il primo in cui canto da baritono dopo anni di studio. Al di là del testo che è senza dubbio forte, è un brano per me molto importante, segna una svolta nel mio linguaggio. Sarò sempre grato alla mia insegnante, la soprano Roberta Canzian, che ha avuto un ruolo importante anche nell’arrangiamento di “500.000 Je Suis” Quello che ascoltate sono la mia voce, la mia chitarra, unite ai suoni di grandi musicisti italiani indipendenti come Nick Muneratti (basso), Alberto Stocco (batteria), Riccardo Nicolin (percussioni).

OPERA DI ROMA/ Un “Dialogues” da non perdere inaugura la stagione

Anche 500.000 Je Suis figlio dei suoi interessi e dei suoi orizzonti musicali è nato nel regno analogico e vintage del Prosdocimi Recording Studio: “ho utilizzato attrezzature che ancora pochi studi superstiti hanno a causa della crisi oramai irreversibile del settore. Per gli amanti audiofili, il singolo è stato registrato su nastro 2” con testina a 16 tracce e sistema Dolby SR con in sincronia un ProTools che ospitava gli strumenti “meno esigenti”. Il mix è stato registrato su Studer C37 stereo anch’esso fornito di Dolby SR. Il resto è piacere d’ascolto nella ripresa e gusto personale nella produzione e nel mix.

Geri HallIwell, laurea honoris causa per l'ex Spice Girl/ “Educazione è super potere”

Compositore, songwriter e produttore noto per i suoi lavori con giganti quali Tony Levin, Benny Greb, Pat Mastelotto e Ronan Chris Murphy, Mike 3rd è un audiofilo, uomo di studio nel suo Prosdocimi Recording, conduttore radiofonico e orgoglioso sostenitore della musica indipendente. Mike 3rd rende disponibile tutta la sua musica, per ascolto, download, acquisto o donazione, in un unico luogo ossia Bandcamp, mentre su supporto, oltre a Bandcamp, nei negozi di dischi. Una scelta di campo per il musicista, che è lapidario: “Non più Spotify, non più Apple Music o altre piattaforme della Silicon Valley che del musicista non hanno alcun rispetto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA