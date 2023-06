Mike Batayeh è morto/ L’attore aveva recitato in Breaking Bad: attacco di cuore improvviso

Mike Batayeh è morto. L’attore 52enne, celebre per aver recitato nella serie Breaking Bad e non soltanto, si è spento il 1 giugno 2023 nel Michigan. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia dell’artista, che è morto nel sonno il 1 giugno per un attacco di cuore nella sua casa negli usa. Sua sorella Diane ha spiegato che la sua morte è stata improvvisa poiché Mike non aveva precedenti di problemi cardiaci.

UNA VOCE PER PADRE PIO 2023/ Diretta e ospiti: Clementino scatenato! E Patty Pravo...

In una dichiarazione pubblica, la famiglia scrive: “Mancherà molto a tutti coloro che lo amavano e alla sua capacità di portare risate e gioia a così tanti”. Batayeh ha recitato in tre episodi della serie successo nei panni di Dennis Markowski, il manager della lavanderia a gettoni industriale Lavanderia Brillante. Il salone, di proprietà di Gustavo Fring, serviva principalmente come copertura per il laboratorio di metanfetamine dove Walter White e Jesse Pinkman producevano tonnellate di droghe.

Mara Venier, grave lutto: è morto Pier Francesco Forleo, il marito della figlia/ La "precisazione" in tv

Batayeh era anche doppiatore e comico

Non solo Breaking Bad nella carriera di Mike Batayeh. L’attore è stato un comico di successo, ha viaggiato in giro per il mondo e ha recitato in produzioni come The Bernie Mac Show, Boy Meets World e CSI: Miami. Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi film tra cui American Dreamz e Detroit Unleaded, e in programmi TV vari. Ha lavorato anche nel ruolo di doppiatore in X-Men: Days of Future Past.

Tanti colleghi lo hanno salutato con degli emozionanti messaggi online. “Una devastante perdita di una vita enorme: Mike Batayeh, eri amico di tutti”, ha scritto su Facebook la regista e amica di Hollywood Rola Nashef. “E intendo tutti. Non c’è una persona che ti ho presentato o una cameriera che ha preso il nostro ordine per cui non hai fatto ridere, pensare, ispirare e tifare.”

Yorg Kerasiostis, co-protagonista con Batayeh in Detroit Unleaded, ha scritto: “Eri la superstar che abbiamo sempre ammirato e uno degli uomini più divertenti che abbia mai conosciuto. Per favore riposa in pace”.

Chicago P.D. 9 anticipazioni 9 giugno 2023/ Scontro tra Burgess e Ruzek! Joshua ucciso per ordine del boss?

© RIPRODUZIONE RISERVATA