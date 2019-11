Mike Biker/ Video, nuovo talento già tra le grazie di Fiorello? (Sanremo Giovani)

Michele Sechi, in arte Mike Baker, è uno dei 20 semifinalisti che gareggiano a Sanremo Giovani, per accedere alla Sezione Nuove Proposte di Sanremo 2020, che sarà condotto da Amadeus. Mike Baker è un giovane cantautore proveniente da Musicantiere, che lo produce, ha 21 anni ed è vissuto a Vicopisano, in provincia di Pisa. Si presenta con la canzone “Stupido“, un brano che parla di amore e della vita di tutti i giorni, di come l’autore si sente piccolo e stupido davanti all’amore di lei, che lo fa sentire comunque bene. Una canzone delicata, semplice, pochi accordi, giusto due o tre, con un crescendo appassionato. Ha pubblicato altri quattro brani, Nuvole, Abitudine, Agosto e Dalla (Gió), inoltre ha partecipato a diversi festival nazionali. Ha vinto il Vocal War di Carrara al Premio Lunezia. Si definisce metà sardo e metà cinese, in quanto ha studiato musica prima a Pechino e poi in Italia. Nel 2019 ha vinto l’Axa for Talent, con il video Home, che ha pubblicato su Instagram. Con un viso e una voce da ragazzino, riccio, bruno, magro, Mike Baker, all’anagrafe Michele Sechi, ha un’immagine tenera, adatta ad un pubblico femminile giovanissimo, adatta a un pubblico romantico.

Mike Biker: la sua musica è gia in download

La canzone presentata da Michele Sechi non ha molte pretese, sembra già sentita da qualche decennio a questa parte, anche il sound, il genere, il suo è uno stile molto ascoltato in Italia da un bel po’ di anni. Probabilmente non presenta caratteristiche tali da lanciarlo nei primi posti di questa rassegna, se paragonato, inoltre, ad altri come, ad esempio, Marco Sentieri, che propongono una musica originale, grintosa, a tratti sperimentale. Mike Baker potrebbe conquistare il cuore dei giovanissimi, soprattutto delle giovanissime, con la sua voce delicata e a tratti appassionata. Il suo modo di incastrare le parole nel verso, però, ricorda diversi artisti indie degli ultimi anni, e ricorda i cantautori italiani, anche quelli a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Un talento che potrebbe maturare ed ha le capacità per crescere, per diventare un cantautore maturo, profondo, originale, che possa conquistare altre fasce di pubblico, inserendosi in un concetto musicale più ampio e stimolante. E proprio la musica cantautoriale italiana è stata la grande passione di Michele, passione che lo ha spinto a mettersi in gioco seriamente, a cercare di sfondare nel mondo della musica, a scrivere canzoni destinate al grande pubblico. Con Dalla (Gió) – canzone pop incentrata sul tema dell’amicizia – ha spopolato con gli ascolti e i download ed ha appassionato Fiorello, finendo nell’esclusiva su Radio Deejay nella trasmissione “Il programma della sera“. Il ragazzo è rimasto onorato dall’interessamento di Fiorello, che ha conosciuto in Sardegna. E Michele intanto non si ferma: è al lavoro con altri pezzi che pubblicherà a breve.

Video: “Torna A Casa” di Mike Biker





© RIPRODUZIONE RISERVATA