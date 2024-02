Mike Bongiorno: chi è e com’è morto/ La carriera del re del quiz della televisione italiana

Chi è Mike Bongiorno, tra i “padri fondatori” della tv in italia

Mike Bongiorno è stato uno dei mostri sacri della televisione italiana: il successo con i quiz fino alla tragica scomparsa per un infarto. Mike Bongiorno, questo il suo vero nome, è nato il 26 maggio del 1924 da padre italo-americano e di madre torinese. Giovanissimo si trasferisce in Italia dove frequenta il ginnasio e il liceo a Torino. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale interrompe gli studi e si unisce alle formazioni partigiane in montagna. Durante la fase della resistenza viene arrestato dai nazisti e finisce nel carcere milanese di San Vittore. Non solo, qualche anno dopo viene deportato nei campi di concentramento tedeschi da cui ne esce vivo grazie ad uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Germania. Proprio in America debutta come conduttore del programma radiofonico “Voci e volti dall’Italia”, ma nel 1953 torna in Italia per condurre “Arrivi e partenze” il 3 gennaio 1954 alle 14.30: è il primo giorno di trasmissioni della televisione italiana.

La consacrazione di Mike Bongiorno arriva qualche anno dopo con “Lascia o raddoppia?”, il primo grande quiz della televisione italiana a cui seguono tantissimi programmi di grandissimo successo: “Campanile Sera” (1960), “Caccia al numero” (1962), “La fiera dei sogni” (1963-65), “Giochi in famiglia” (1966-67), “Ieri e oggi” (1976), “Scommettiamo” (1977), “Flash” (1980). Da segnalare anche il fenomeno “Rischiatutto”.

Com’è morto Mike Bongiorno? La causa un infarto…

L’incontro di Mike Bongiorno con Silvio Berlusconi lo porta alla nascente rete Mediaset. Arrivano tantissimi programmi di successo: da “I sogni nel cassetto” (1980) a “Bis” (1981), da “Superflash” (1982-1985), a “TeleMike” (1987-1992) fino “C’era una volta il Festival” (1989-1990). Il programma Mediaset di maggior successo della sua carriera è sicuramente “La ruota della fortuna” con cui raggiunge il record 3200 puntate. Non solo, sempre sulle reti Mediaset conduce “Bravo Bravissimo” e “Genius”. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito nel 2004 l’onorificenza di “Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica” al neo ottantenne Mike.

Nel 2009, alla scadenza del contratto con Mediaset, Mike passa a Sky. Il giorno 8 settembre 2009, Mike Bongiorno, conosciuto semplicemente come Mike Bongiorno, muore all’età di 85 anni per un infarto in una suite dell’Hotel Metropole a Monte Carlo.











