Mike Bongiorno, com’è morto e chi è la moglie Daniela Zuccoli/ L’infarto e il ‘caso’ di trafugamento

Mike Bongiorno è senza dubbio un volto leggendario del contesto televisivo; a lui forse dobbiamo l’esistenza di determinati programmi e format del piccolo schermo, così come le peculiarità che riguardano l’arte della conduzione. Ancora oggi, vicini al giorno in cui ricorre quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, il suo estro fa scuola ed è stimolo per chi sogna di raggiungere i medesimi traguardi e successi.

Mike Bongiorno è morto improvvisamente all’età di 85 anni a causa di un terribile infarto; il malore lo ha colto mentre si trovava in vacanza con sua moglie Daniela Zuccoli presso l’Hotel Metropole a Monte Carlo. Un dolore senza eguali per i tanti appassionati delle sue trasmissioni ma ovviamente anche per i familiari, sua moglie e i tre figli Michele, Nicolò e Leonardo.

Due anni dopo la morte di Mike Bongiorno un terribile evento indignò l’Italia: la sua salma venne trafugata da ignoti. Fortunatamente, il feretro venne ritrovato alcune settimane dopo ma gli autori di quel misfatto ancora oggi non hanno un nome e restano nel mistero le ragioni di quel deplorevole gesto. Fino ai suoi ultimi giorni di vita, al suo fianco il conduttore ha avuto la donna che per un’intera esistenza lo ha accompagnato, sua moglie Daniela Zuccoli.

Mike Bongiorno e sua moglie Daniela Zuccoli sono convolati a nozze nel lontano ‘72 e da allora non si sono mai lasciati se non per la triste scomparsa del conduttore nel 2009. L’amore è stato impreziosito nel tempo dalla nascita di ben 3 figli e ancora oggi, in rare interviste data la sua attenzione alla privacy, la moglie di Mike Bongiorno ricorda con amore viscerale il suo più grande compagno di vita. “E’ presente con la sua energia” – ha raccontato Daniela Zuccoli in un’intervista per Repubblica – “La verità è che nessuno muore davvero, diventiamo universo; ci trasformiamo in energia che poi si tramuta in un corpo in un numero indefinito di altre volte finchè non ci ripuliamo fino in fondo…”.

