Mike Day, Mediaset omaggia Mike Bongiorno/ Pippo Baudo: “lui era un solista”

Prosegue il Mike Day, la giornata speciale che le reti Mediaset hanno voluto dedicare al grandissimo Mike Bongiorno scomparso dieci anni fa. Un anniversario importante che Canale 5 ha voluto celebrare con una speciale programmazione dedicata alla straordinaria carriera dell’inventore della televisione. Proprio così, Mike Bongiorno ha segnato più di tutti la storia della televisione italiana portando in tv i primi quiz e registrando ascolti oggigiorno inimmaginabili per chiunque. Del resto Mike è Mike e tutti, anche i suoi colleghi lo ricordano con grande emozione come quando Pippo Baudo il 12 settembre del 2009 durante il suo funerale in Piazza Duomo ha detto: “Noi siamo dei coristi, tu eri il solista”. Proprio così Mike è stato e resterà per sempre il numero uno della televisione italiana, un uomo che Canale 5 ha giustamente omaggiato a dieci anni dalla sua scomparsa avventura l’8 settembre 2019 a causa di un infarto a Monaco. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Daniela Zuccoli:”In tv guarderebbe…”

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, storico conduttore di Rai e Mediaset e icona della televisione italiana. Canale 5 lo celebra da giovedì scorso, con una programmazione speciale tutta dedicata al noto conduttore. Proprio lui, che – facendo un salto nel buio – decise di passare dalla tv di Stato alla tv nuova di Berlusconi: “Era la scelta giusta”, commenta a posteriori la moglie Daniela Zuccoli. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Daniela svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia e su ciò che Mike amava della televisione. Se fosse ancora qui, seguirebbe lo sport, “lui che si alzava alle 4 di notte per seguire lo sci o il pugilato americano”. E poi “guarderebbe le partite della sua Juventus e tutti i programmi dei suoi amici: Fiorello, Fabio Fazio, Gerry Scotti, Maurizio Costanzo”. “Tutti i giorni, ancora oggi, incontro persone che per strada mi dicono: ‘Ci manca’. Mike manca al Paese, non era solo un bravo presentatore: lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana e un posto nel tinello e nel soggiorno di ogni famiglia”.

Mike Day, la programmazione

Nel day-time della giornata di oggi, andrà in onda una carrellata dei suoi più grandi successi: Superflash, Bis, Viva Napoli, la prima puntata con Antonella Elia de La ruota della fortuna, Bravo bravissimo e molti altri. Nel preserale toccherà a Caduta libera – Grazie Mike, lo speciale del quiz condotto da Gerry Scotti in cui giocheranno alcune delle conduttrici che, negli anni, hanno affiancato Bongiorno nei suoi programmi. In prima serata sarà la volta di Mike Day, il blob contenente i momenti indimenticabili di TeleMike, Telegatti, I tre tenori e Buon compleanno Canale 5. Domani, domenica 8 settembre, verrà trasmesso lo speciale Tg5 Insuperabile Mike – Classe e Allegria a cura di Susanna Galeazzi. Prenderanno parte all’omaggio, oltre al figlio Michele, gli amici e colleghi Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Susanna Messaggio e Sabina Ciuffini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA