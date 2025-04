L’ex CEO di Abercrombie & Fitch Mike Jeffries, accusato di traffico sessuale, potrebbe riuscire a evitare il carcere, visto che gli è stato diagnosticato l’Alzheimer. Pare che abbia bisogno di assistenza 24 ore su 24 perché, oltre al morbo di Alzheimer, soffre anche di una malattia neurodegenerativa, la demenza a corpi di Lewy (DLB), e sia affetto pure dagli “effetti residui di una lesione cerebrale traumatica“, hanno scritto gli avvocati della difesa in una lettera depositata giovedì presso un tribunale federale di New York, citando le recenti valutazioni di medici professionisti.

USA: 17enne omicida dei genitori progettava di uccidere Trump/ “Volevo scatenare l’apocalisse razziale”

L’avvocato Brian Bieber ha dichiarato che negli ultimi mesi il suo cliente è stato valutato da medici, i quali hanno stabilito che soffre di una grave forma di demenza e, quindi, non è in grado di sostenere il processo. Ma anche un esperto dell’accusa ha riscontrato che soffre di demenza e che le sue condizioni “quasi sicuramente” peggioreranno nel tempo.

Zelensky alla CBS: “USA succubi della propaganda Russia, negoziati flop”/ Ira Trump: “intervista fraudolenta”

LE CONDIZIONI DI SALUTE DI MIKE JEFFRIES

I procuratori e gli avvocati della difesa chiedono di affidare Jeffries alla custodia del Federal Bureau of Prisons per un massimo di 4 mesi, in modo che possa essere ricoverato in ospedale e ricevere le cure che potrebbero consentire al suo caso penale di procedere. Nel documento è riportato che i procuratori non si oppongono a tale richiesta.

Almeno quattro medici hanno concluso che i problemi cognitivi del loro cliente sono “progressivi e incurabili” e che non “riacquisterà la sua capacità di intendere e di volere“. I medici hanno dichiarato che i suoi problemi cognitivi “compromettono in modo significativo” la sua capacità di comprendere le accuse contro di lui e di consultarsi e partecipare alla difesa con i suoi avvocati.

Dazi USA: Cina chiede una sospensione bilaterale/ "Trump faccia la cosa giusta e corregga i suoi errori"

LE ACCUSE MOSSE CONTRO MIKE JEFFRIES

Mike Jeffries era stato arrestato lo scorso ottobre con l’accusa di aver gestito un giro internazionale di traffico sessuale. Nello specifico, l’accusa sostiene che facesse pressione sui modelli maschi affinché partecipassero a feste a base di droga e sesso. Nella vicenda sono coinvolti anche Matthew Smith, partner da tempo dell’ex CEO di Abercrombie & Fitch, e un dipendente della coppia, ma tutti gli imputati respingono le accuse, infatti si sono dichiarati non colpevoli.

In base a quanto ricostruito dall’accusa, in una finestra temporale che va dal 2008 al 2015, Jeffries avrebbe ingannato alcuni modelli facendo credere loro che stessero partecipando a servizi fotografici anziché festini a sfondo sessuale. Avrebbe incluso anche prodotti dell’azienda nei festini a luci rosse.

Alcune delle sue vittime, secondo l’accusa, si sarebbero sentite costrette a partecipare a questi festini per non rischiare di danneggiare la loro carriera. Chi ha intentato la causa, l’avvocato Brad Edwards, auspica invece che riceva la pena che merita e che non sfugga alla giustizia.