Mike Maignan al Milan/ Calciomercato: portiere già a Milano, Donnarumma addio

Il Milan ha di fatto completato la sua prima operazione di calciomercato in vista dell’estate, quella con protagonista il portiere Mike Maignan. Il guardiano francese è sbarcato già a Milano nella tarda serata di ieri, e stamattina si sottoporrà alle rituali visite mediche dopo di che, se tutto andrà come previsto, firmerà il contratto con il Diavolo. Stando a quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.com, si tratta di una trattativa che dovrebbe costare alla compagine rossonera 15 milioni di euro più vari bonus a secondo di presenze, trofei e discorrendo, mentre al giocatore andranno tre milioni di euro netti annui per i prossimi cinque anni.

Attesa quindi la fumata bianca e l’ufficialità conseguente, e lo sbarco di Mike Maignan a Milanello sembra di fatto chiudere alla permanenza di Gigio Donnarumma a Milanello. Il classe 1999, cresciuto a sbocciato nella Milano rossonera, lascerà il club con il contratto in scadenza visto che lo stesso pare non abbia accettato la proposta di rinnovo da 6 milioni di euro netti annui offerti dal club meneghino. A questo punto bisognerà capire dove giocherà Donnarumma la prossima stagione, e chissà che non sia la Juventus, che in questi giorni ha detto addio a Buffon, o magari all’estero, in un club di primissima fascia.

MAIGNAN AL MILAN DOPO UNA STAGIONE IMPORTANTE

Il Milan intanto si è cautelato con il 25enne della nazionale francese originario di Cayenne, nella Guyana, e fresco di vittoria del campionato con il suo Lille, in grado di avere la meglio sul Paris Saint Germain. Trentotto le partite giocate in questa stagione da Maignan, con 23 reti subite e 21 partite “clean sheet”, senza aver subito nemmeno una marcatura. Il ragazzo, il cui contratto scadeva fra un anno, il 30 giugno del 2022, è cresciuto fra le fila del Paris Saint Germain, dove ha fatto tutte le trafile fra le giovanili, prima dello sbarco in prima squadra nel luglio 2013, e della successiva cessione, datata estate 2015, proprio al Lille. Ora il grande salto di qualità con il Milan e la possibilità di giocarsi la Champions a San Siro.

