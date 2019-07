MIKE TEUNISSEN/ Il gregario prima maglia gialla al Tour per (s)fortuna del capitano

Mike Teunissen è la prima maglia gialla del Tour de France 2019: davvero in pochi avrebbero scommesso sul corridore del Team Jumbo-Visma alla vigilia della tappa con partenza e arrivo a Bruxelles che ha aperto la Grande Boucle. Non ce ne vorrà il ciclista olandese, ma forse neanche lui si sarebbe aspettato di festeggiare oggi la vittoria più importante della sua carriera e di indossare domani il simbolo del primato. Non che il ragazzo classe 1992 passato professionista nel 2015 manchi di qualità: senza qualcosa di speciale nelle gambe non vinci una volata difficile come quella di oggi contro gente del calibro di Peter Sagan e Caleb Ewan (per citare i due beffati di turno). Il punto è che Mike Teunissen questo sprint non avrebbe dovuto nemmeno farla: la sfortuna del suo capitano, il favorito della vigilia Dylan Groenewegen caduto ai meno 1500 metri dal traguardo, si è trasformata per lui nell’occasione della vita.

MIKE TEUNISSEN

Teunissen, che nelle posizioni di testa del gruppo si sarebbe dovuto trovare per scortare Groenewegen e proteggerlo dal vento, ha fatto tutto da solo, scegliendo le ruote giuste e restando coperto fino al momento giusto, quando ha preso la scia di Sagan e lo ha battuto con un colpo di reni degno di un velocista consumato. E dire che lui in carriera ha vinto soltanto qualche corsa minore organizzata dal circuito della storica squadra olandese Rabobank oltre al prologo del Tour de l’Ain nel 2015 e due frazioni alla 4 Giorni di Dunkerque. Nient’altro, prima dello sprint di oggi. Il Tour de France 2019 si apre con la favola del gregario che batte i campioni, una favola talmente bella da lasciare a bocca aperta perfino lui, Teunissen, scambiato dai telecronisti di Eurosport per il talentuoso Van Aert, incredulo al punto di non riuscire neanche ad alzare le braccia al cielo. Troppo bello per essere vero.

