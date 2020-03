Mike Tyson “Ho fatto se*so e orge, ero un animale”/ Racconto choc: “Ero malato di…”

“Ero malato e non sapevo di esserlo”, con queste parole Mike Tyson torna a raccontare i suoi anni d’oro, quelli in cui vinceva sul ring, guadagnava soldi grazie agli sponsor e ai suoi mille lavori, ma gli stessi in cui disperdeva la sua vita tra sesso, manie e vizi che solo chi ha tanti soldi da buttare via non riesce a gestire. Ormai la storia di Tyson è nota a tutti ma per chi ancora non la conoscesse o ne ignorasse alcuni passaggi, ecco arrivare un podcast diffuso attraverso il suo canale Youtube in cui racconta la sua versione da giovane che demonizza e da cui prende le distanze. Il campione racconta di una sorta di dipendenza, una malattia da cui ha preso le distanze nel momento stesso in cui si è accorto che lo avrebbe trascinato a fondo: “Adesso non voglio che quella persona che ero prima esca di nuovo. Perché con quella persona potrebbe uscire anche l’Inferno. Può sembrare che io sia un tipo duro, ma odio quel ragazzo. Ho paura di lui”.

LE RIVELAZIONI CHOC DI MIKE TYSON

Tra le mille cose che Mike Tyson racconta, tra le sfaccettature e i dettagli di una vita fatti di successi e di ombre, il campione rivela anche di aver fatto sesso e orge con le donne che vivevano accanto a tutte le persone che ha conosciuto. In particolare, in un passaggio racconta: “Da giovano ero un animale pieno di soldi. Ho fatto sesso e orge con mamme, sorelle e cugine di tutte le persone che conoscevo. Ero malato, così tanto malato da non avere idea di esserlo. Quando vivevo a Las Vegas avevo accesso alla zona VIP di tutti i locali notturni e avevo una ragazza che faceva la prostituta”. Lui non è più quella persona e sicuramente non vuole tornare ad esserlo, i fan capiranno la morale della favola?



