Mike Tyson, nuova accusa di stupro/ “Violentata a inizio anni ’90 in limousine”

Una nuova accusa di stupro nei confronti dell’ex campione dei pesi massimi di boxe, Mike Tyson. Secondo una donna dello Stato di New York, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, il pugile l’avrebbe violentata in una limousine e i fatti risalirebbero all’inizio degli anni ’90, come attestato da alcuni documenti del tribunale. Sempre stando a quanto si legge, la donna avrebbe chiesto volutamente di rimanere anonima, ed avrebbe presentato la sua denuncia solamente all’inizio di questo mese, sfruttando una legge temporanea dello Stato di New York che “consente alle vittime di violenza sessuale di chiedere il risarcimento dei danni civili indipendentemente dai termini di prescrizione”.

La querelante ha rilasciato una dichiarazione giurata datata 23 dicembre 2022, in cui afferma di aver incontrato il pugile in una discoteca circa 30 anni fa, e la stessa avrebbe seguito poi l’atleta sulla sua limousine dove, secondo il suo racconto, sarebbe stata aggredita e poi violentata. “Come risultato dello stupro di Tyson – ha aggiunto ancora – ho sofferto e continuo a soffrire di lesioni fisiche, psicologiche ed emotive”.

MIKE TYSON, NUOVA ACCUSA DI STUPRO: DOPO L’ARRESTO DEL 1992…

La donna ha altresì chiesto un risarcimento danni da ben 5 milioni di dollari per quanto vissuto, stando al suo racconto. Non è la prima volta che Mike Tyson si trova invischiato in vicende simili, e nel 1992 aveva trascorso tre anni in prigione dopo essere stato accusato e condannato per stupro ai danni della modella Desiree Washington, all’epoca solo 18enne, e caso che di fatto sconvolse l’opinione pubblica visto che il pugile era all’apice della carriera.

Una volta uscito di galera, Tyson non riuscì più a ripetere le sublimi prestazioni degli anni precedenti che lo avevano portato a diventare il più forte lottatore sul ring. Nel 1996 aveva incontrato Evander Holyfield in un celebre incontro durante il quale Tyson morse l’orecchio al suo sfidante. Di recente i due si sono lanciati nel mercato della cannabis, aprendo un’azienda che realizza prodotti a base di marijuana.

