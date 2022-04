Mike Tyson prende a pugni un passeggero in aereo/ Video: la reazione shock

Caos a bordo di un volo Jet Blue diretto verso la Florida, con Mike Tyson che si è trovato protagonista di un brutto episodio. Incalzato e provocato da un altro passeggero, che voleva parlare con lui e sembrava volerlo far innervosire, l’ex pugile ha perso la pazienza e ha preso a pugni l’uomo. Il volo era in partenza da San Francisco, diretto verso la Florida. L’ex campione dei pesi massimi ha perso le staffe dopo la provocazione del passeggero e lo ha colpito con una raffica di pugni.

La scena è stata ripresa da un cellulare. L’uomo colpito ha riportato alcuni lividi e ha perso un po’ di sangue a causa dei pugni assestati da Mike Tyson. Secondo le testimonianze, l’ex sportivo inizialmente sarebbe stato gentile con i suoi vicini di posto ma poi l’uomo “non ha smesso di provocarlo” e così avrebbe reagito male, come spiega il sito di gossip Tmz. Mike Tyson è stato poi fatto scendere prima del decollo dell’aereo.

Mike Tyson è stato provocato ripetutamente dal passeggero, probabilmente ubriaco. L’uomo ha chiesto più volte all’ex pugile un selfie e lo ha infastidito, fino a scaturire la sua reazione. Lo sportivo ha prima portato un po’ di pazienza ma ha poi perso la pazienza, sferrando dei pugni diretti sul volto dell’uomo. La scena è stata ripresa da un altro passeggero presente sull’aereo, che ha immortalato l’accaduto in un video, inviato poi a TMZ Sports.

Nelle immagini, il ragazzo si avvicina a Tyson, gli chiede un selfie e gli comincia a parlare. Iron Mike gli chiede di fermarsi e quando il passeggero continua, l’ex campione dei pesi massimi si alza dal sedile e lo prende a pugni in faccia. Il ragazzo, col volto insanguinato, ha denunciato Tyson, che è stato fatto scendere dall’aereo prima del decollo.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane.

