Mike Tyson torna sul ring/ “Combatterò per i bisognosi, mai stato così in forma”

E’ prontissimo a tornare sul ring all’età di 53 anni e a 15 dall’ultimo incontro ufficiale: parliamo di Mike Tyson, che pare impaziente di rimettere i guantoni, sia pure solo per scopi benefici. Iron Mike, intervenuto solo ieri allo show radiofonico Young Money del rapper Lil Wayne ha affermato: “Sono nella miglior forma della mia vita. Dio è stato misericordioso con me. Mi sento bene e voglio continuare così. Sono 104 kg al momento e mi sto preparando. Mi preparo ad aiutare quelli che sono stati meno fortunati di me, farò questo combattimento caritatevole”. Lo sapevamo già da giorni: da qualche tempo infatti Tyson ha ripreso ad allenarsi, testimoniando i suoi progressi tramite interventi e post e sui social. Sempre sui social il pugile americano solo gli inizi di maggio aveva affermato di essere pronto a tornare a combattere, ma di avere intenzione di farlo solo per esibizioni e incontri il suo l’intero ricavato sarebbe andato ad associazioni e campagne sociali in difesa dei più deboli. “Guadagnerò questo denaro per aiutare i senzatetto e i bisognosi. Sono stato un clochard e so fino a che punto è difficile. Non c’è tanta gente che riesce a sopravvivere a questa situazione” ha sostenuto Iron Mike.

MIKE TYSON TORNA SUL RING: MATCH CONTRO HOLYFIELD IL PIU’ ATTESO

Come riferito prima, sono passati ormai 15 anni dall’ultimo incontro di Mike Tyson (ricordiamo la sconfitta subita nel 2005 da Kevin McBride), ma ora il pugile americano è pronto a farsi ancora avanti, dimostrando pure come abbiamo visto sui social una condizione davvero invidiabile. Ma a forma ritrovata, manca da scoprire chi sarà il suo primo avversario e in tal senso parecchie voci erano sorte nei giorni scorsi di un terzo match tra lo statunitense e Evandro Holyfield. Indiscrezioni che sono state presto confermate da entrambi i protagonisti, anche se Tyson ha poi aggiunto nel corso dell’intervento che questo rematch potrebbe non essere il primo in programma. Iron Mike ha infatti aggiunto: “Abbiamo l’imbarazzo della scelta, non sarà lui per forza. Tutti vogliono disputare questo match. Siamo in contatto con molte persone, penso che firmerò il contratto già in settimana”. Tyson ha in chiusura ribadito che: “Qualunque sia la mia borsa, la devolverò in beneficenza. Non incasserò un dollaro per questo match, magari lo farà mia moglie che fa parte dell’organizzazione, ma io verserò la mia borsa intera alle persone che mi sono più care”.



