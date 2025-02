Mike Tyson veleno di rospo assunto per curare il Parkinson, la dichiarazione di Jake Paul

A mesi di distanza dall’evento che li ha avvicinati Jake Paul torna a parlare di Mike Tyson e del loro incontro e lo fa in una live su Twitch del suo amico, il noto streamer Adin Ross. I due pugili avevano tornato a far parlare di loro e del loro gigantesco evento in diretta su Netflix per alcune accuse fatte per quanto riguarda la veridicità dell’incontro e per via di alcune voci che parlavano di un accordo precedente tra i due e un non vero impegno da parte di Tyson nel cercare di vincere la gara. Jake Paul ha riacceso però l’interesse sull’ex pugile con una dichiarazione nella quale sosteneva che fosse affetto da una grave malattia.

Diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona/ Streaming video tv: scontata? (Champions League 19 febbraio 2025)

Secondo quanto dichiarato da Jake Paul infatti, Mike Tyson sarebbe affetto dal morbo di Parkinson, o lo sarebbe stato in passato, prima di tornare sul ring e che lo avrebbe curato tramite l’assunzione di una sostanza molto particolare, il veleno di rospo. Secondo quello che dice Jake Paul però non si capisce se Tyson sia ancora affetto da questa malattia o in qualche maniera fosse riuscito a sconfiggerla, in qualsiasi caso però non serve a niente pensarci troppo, visto che si è immediatamente corretto.

Diretta/ Sassuolo Cremonese Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: Bruno dal dischetto (19 febbraio)

Mike Tyson veleno di rospo, la smentita dell’entourage e di Jake Paul

Immediatamente quando la notizia che Mike Tyson veleno di rospo usato per curare il Parkinson la famiglia e il team dell’ex campione di pugilato sono dovuti intervenire smentendo l’inopportuna rivelazione del suo avversario dichiarando che Tyson gode di un’ottima salute e che è molto felice in questo periodo della sua vita e non è affetto dal morbo di Parkinson né nessun’altra malattia. L’assunzione del veleno di rospo però non è stata smentita anche perché non avrebbe avuto senso visto che lo stesso Tyson aveva raccontato settimane prima dell’incontro con Paul, che questa stessa assunzione guidata dal suo fidato sciamano lo avrebbe convinto ad accettare l’incontro.

Napoli accusato di falso in bilancio/ I motivi e cosa rischia il club di De Laurentiis? (19 febbraio 2025)

Anche Jake Paul ha dovuto rispondere ai numerosi commenti da parte dei tifosi e degli spettatori del programma live spiegando come lui si fosse spiegato male e che le persone avessero capito ancora meno di quello da lui raccontato, secondo Jake Paul Tyson avrebbe sì assunto il veleno di rospo, come fanno in molti, ma non per riuscire a curare il Parkinson, che nega abbia mai avuto, ma piuttosto per curare i suoi dolori, come anche lui stesso avrebbe fatto diverse volte. I commenti di internet però non hanno accettato il dietrofront di Paul sostenendo che non potesse essersi trattato di un errore, visto che questa dichiarazione era stata fatta del pugile-youtuber diverse volte.