Miki Stojicic, compagno di Lucia Goracci/ Lei: “In guerra ho trovato l’amore”

Miki Stojicic è il compagno della giornalista Lucia Goracci, ospite nella giornata di oggi, domenica 18 settembre 2021, della trasmissione di Rai Uno “Da noi… a ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini. L’inviata di guerra potrebbe decidere, nel corso dell’intervista, di rendere noto anche qualche dettaglio in più circa la sua vita sentimentale, sulla quale non è mai stata molto espansiva, mantenendo un grande riserbo e concedendo spazio e priorità al suo lavoro, che spesso e volentieri l’ha portata a vivere e a essere spettatrice di situazioni inenarrabili da un punto di vista emotivo.

Tuttavia, l’amore non si può nascondere ed è stata proprio lei, nell’ambito di un’intervista rilasciata tempo addietro ai colleghi del quotidiano “Il Tirreno”, a rivelare di avere trovato l’amore proprio in guerra. “Ho incontrato Miki Stojicic, un cameraman serbo da cui ho imparato molto. Lui è più grande di me, frequenta certi luoghi da molto più tempo e mi accompagna sempre anche quando non c’è, riempiendomi di consigli e non chiedendomi in continuazione: ‘Quando torni?'”. Insomma, un sentimento reale, sincero e non soffocante.

MIKI STOJICIC, COMPAGNO DI LUCIA GORACCI: UN AMORE ANCHE PROFESSIONALE

D’altro canto, quando si ama una donna che di mestiere fa l’inviata di guerra, non è propriamente facile accettarne i ritmi e le assenze. Forse proprio per questo motivo la scintilla per Lucia Goracci non poteva che scoccare nei confronti di un “collega”, che non racconta gli accadimenti con la propria voce o attraverso articoli di giornale, ma che, munito della sua telecamera, regala le immagini, spesso di terrore e di dolore, che l’Italia e anche altri Paesi vedono poi nel corso delle edizioni dei telegiornali nazionali.

Testimonianze preziose e indispensabili, che contribuiscono ad acuire il valore dell’operato di Lucia Goracci, con la quale Stojicic fa ormai coppia fissa non soltanto nella vita, ma anche sul lavoro, tanto che i due sono molto seguiti e apprezzati su Twitter, con la giornalista che, di recente, ha pubblicato il seguente cinguettio: “Giro tutto il vostro affetto al cameraman Miki Stojicic, che c’è sempre. E dà sempre il meglio”.



