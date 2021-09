Mikis Theodorakis, morto l’inventore del sirtaki/ Addio al 96enne genio e ribelle

Grave lutto nel mondo della musica e dell’arte in generale: è morto Mikis Theodorakis, compositore greco che ha inventato il sirtaki, celebre danza greca. Aveva 96 anni, ed è divenuto famoso, come ricordano i colleghi di TgCom24.it, anche per il suo impegno politico. La sua fortuna è legata alla colonna sonora di “Zorba il greco”, film del 1964, per cui Theodorakis compose la colonna sonora, e in cui, ispirandosi a due balli popolari, diede appunto vita al sirtaki.

Il compositore nacque il 29 luglio del 1925 sull’isola greca di Chio, e fin dalla sua adolescenza coltivò le sue due grandi passioni: la musica e la politica. A 18 anni, mentre studiava conservatorio ad Atene, entrò nella Resistenza all’occupazione nazi fascista, subendo arresti e torture. Durante la Guerra Civile, venne invece rinchiuso in un campo di prigionia, e tornato libero iniziò la sua carriera da musicista, viaggiando fra Parigi e Mosca e concentrandosi sulla musica popolare, che lo rese poi famoso in tutto il mondo.

MIKIS THEODORAKIS È MORTO: L’OMAGGIO DI IVA ZANICCHI

Negli anni ’60 contibuì in maniera fondamentale a rinnovare culturalmente la Grecia, sempre affiancando l’impegno politico, e nel 1964 giunse appunto la colonna sonora di “Zorba il greco”, film di Michael Cacoyannis con Anhtony Quinn, per cui scrisse la Danza di Zorba, che per tutti divenne il sirtaki, danza ispirata al syrtos e a al pidiktos. Fu un successo mondiale, con il brano che volò in vetta alle classifiche, divenendo praticamente da subito il più celebre ballo greco del pianeta.

Nel 1967, con la presa di potere in Grecia dei militari, Theodorakis tornò in carcere dove venne nuovamente torturato, e la sua musica messa fuorilegge. Nel 1970 ottenne finalmente la libertà ma nel frattempo aveva scritto altre opere memorabili, le colonne sonore di “Z- L’orgia del potere” e “Serpico”. Nella sua carriera ha collaborato con Pablo Neruda, Odisseo Elitis, Giorgos Seferis, Sedar Senghor, mentre in Italia è divenuto famoso anche per un successo popolare del 1970 dell’album “Caro Theodorakis … Iva”, un album di Iva Zanicchi.

