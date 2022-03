Mila Suarez allarma Guenda Goria “Mirko? Gli piaccio”/ “Mi tiene la mano di notte e…”

Continuano ad arrivare indiscrezioni da La Pupa e il Secchione show 2022. La permanenza dei concorrenti nella villa continua così come le dinamiche che verranno poi affrontate nella prossima puntata. Ciò che è certo, è che questa vedrà ancora una volta protagonista Mila Suarez. Barbara D’Urso, nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, ha mostrato al pubblico un confessionale, che verrà mandato interamente a La pupa e il secchione show, in cui Mila fa delle dichiarazioni molto importanti sul suo secchione Mirko Gancitano. È ormai noto che quest’ultimo è il fidanzato e futuro marito di Guenda Goria, eppure sembrerebbero in atto avvicinamenti proprio con la Suarez.

Nel confessionale, Mila Suarez sottolinea proprio questi avvicinamenti di Mirko a lei: “Penso che gli piaccio, noi donne lo capiamo dallo sguardo. Quando lo guardo negli occhi vedo che i suoi occhi luccicano.” La pupa lancia dunque l’ennesima stoccata a Guenda Goria e in studio Vladimir Luxuria lo fa notare: “Lei fa tutto questo gioco più per fare un dispetto a Guenda che perché realmente attratta da lui.” La D’urso, però, tiene a sottolineare quanto riportato dalla Suarez: “Lei sostiene che Mirko, di notte mentre dormono, le prende la mano e la mattina si sveglia con lui che gli sta addosso e le tiene ancora la mano.” Come reagirà Guenda questa volta?

ESCLUSIVA a #Pomeriggio5! Un confessionale inedito di Mila Suarez: “Il fidanzato di Guenda Goria ci prova con me” 😮#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/brloSl1ZME — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

