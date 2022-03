Mila Suarez “Delia Duran manipolata, mi fa pena”/ “Alex Belli lo faceva anche con me”

Mila Suarez sulla promessa di nozze di Delia Duran e Alex Belli

Si avvicina sempre di più la finale del Grande fratello vip in corso, o meglio l’edizione Gf vip 6, e mentre desta curiosità generale l’epilogo del triangolo della Casa delineatosi con l’uscita di scena di Alex Belli, dopo che l’attore ha scatenato la rivalità tra la gieffina Soleil Sorge e la prima finalista nonché promessa sposa Delia Duran, quest’ultima sarebbe vittima della manipolazione di lui, secondo Mila Suarez. La marocchina (tra i papabili protagonisti de La pupa e il secchione show 2022 in arrivo, ndr) rompe il silenzio sulla sedicente promessa sposa dell’ex Alex, denunciando che la venezuelana subirebbe la continua influenza di lui nella sua vita, tanto da annullarsi a beneficio di Belli.

L’occasione delle forti dichiarazioni della modella marocchina è un’intervista rilasciata a Nuovo magazine. “Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne”, esordisce la fashion-blogger, nel nuovo attacco sferrato all’ex, a difesa della promessa sposa di quest’ultimo, che ora concorre per la vittoria del Grande fratello vip 6. Ma non è tutto. Perché poi la marocchina prosegue l’affondo ai danni di Alex Belli, tacciandolo di manipolazione anche nei suoi riguardi, in riferimento al loro turbolento trascorso amoroso: “Lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà”.

Mila Suarez sul triangolo del Gf vip 6

Nel corso dell’intervista intimista, poi, Mila Suarez non si risparmia neanche sulle condizioni economiche di Delia Duran, che a detta della marocchina non sarebbero rosee, tanto da rendere la venezuelana dipendente da Alex Belli: “Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina Raniakova (l’ex moglie di Alex Belli, che ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su quest’ultimo, ndr), ma Delia non ne è capace perché è una donna molto fragile”. Sembra palese, quindi, che Mila ritenga Delia vittima di Alex. Come se non bastasse, poi, la Suarez si pronuncia anche sulla breve liaison registratasi nella Casa tra Alex e Soleil Sorge, che ha dato vita al triangolo della Casa con Delia. A detta d Mila il flirt tra l’attore e “la terza incomoda” tra i promessi sposi sarebbe finito per il volere di Soleil (che ha rinunciato ad Alex concedendo un bacio della pace a Delia, ndr) e sarebbe però iniziato per via dell’infatuazione dell’italo-americana verso Belli.

