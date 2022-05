Mila Suarez distrugge Soleil Sorge/ “Sai solo sfruttare la gente per fare gossip!”

La gara di Mila Suarez e Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione show 2022 si conclude prima della finalissima. I due non riescono a giungere allo scontro finale, ‘colpa’ di uno zero di Soleil Sorge che pesa molto sulla media finale e li penalizza. Con soli 19 punti, vengono dunque eliminati ma non rimangono in silenzio di fronte al triste finale. È prima Gianmarco e poi Mila ad attaccare Soleil Sorge, sottolineando che se sono fuori è a causa di una votazione non obiettiva, la sua appunto. Mila in particolare, che nell’ultima prova ha deciso di portare in scena anche il suo difficile passato, sente ancor di più come un affronto il voto bassissimo della Sorge.

Mila Suarez attacca Soleil Sorge: “Non sai fare nulla, solo il gossip!”

“È stata molto arrogante, è una cosa vergognosa! – tuona Mila contro Soleil; e continua – Io sono orgogliosa del mio passato e tutto quello che ho vissuto. Io non ho mai utilizzato il mio passato, anzi e tu mi hai dato zero! Sai solo parlare e basta, non sai fare niente, sai solo approfittarti della gente per fare gossip, non sai fare nulla!” Soleil replica ringraziando invece Barbara D’Urso e tutti coloro che hanno creduto in lei tanto da darle il ruolo da giurata a La Pupa e il Secchione show.

