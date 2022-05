Mila Suarez e Gianmarco Onestini fidanzati?/ Lei rompe il silenzio e svela tutto

Mila Suarez e Gianmarco Onestini dopo La pupa e il secchione show 2022

Mila Suarez e Gianmarco Onestini sono stati alcuni dei protagonisti de La pupa e il secchione show 2022 dove hanno formato anche una coppia di gioco. Tra i due non sono mancati baci e, dopo la fine del programma di Barbara D’Urso che ha decretato la vittoria di Maria Laura De Vitis, Mila e Gianmarco si sono concessi anche un viaggio. Attraverso diversi video e foto pubblicati sui rispettivi profili Instagram hanno condiviso il loro viaggio con i followers.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini stanno insieme?/ Lei toglie ogni dubbio...

Vedendoli insieme, in tanti, hanno fantasticato sul rapporto tra l’ex pupa e l’ex secchione che, finora, non hanno mai svelato effettivamente la natura del rapporto. A fugare ogni dubbio, però, è stata Mila Suarez che ha deciso di rompere il silenzio raccontando cosa c’è davvero tra lei e il fratello di Luca Onestini.

Gianmarco Onestini affonda Soleil Sorge/ "Persona rancorosa e senza professionalità"

Mila Suarez: tutta la verità sul rapporto con Gianmarco Onestini

Tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini c’è amicizia o amore? “Beh, diciamo che tra di noi c’è solo amicizia, una bella amicizia ma solo questo. Gianmarco è una persona meravigliosa, proviene da una famiglia altrettanto meravigliosa. C’è sicuramente un grande affetto tra di noi questo è sicuro, ma è solo amicizia” (Ride)”, ha dichiarato la Suarez in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv.

Nessuna storia d’amore, dunque, per Mila Suarez che, per il momento, è concentrata sul lavoro. I progetti sono tanti, ma per il momento, confessa che non partirebbe mai per l’Isola dei Famosi. “Vedi, per fare un reality ci vuole molta forza, a me non piace uscire da un reality ed entrare in un altro. Forse più in avanti potrei accettare e partire per un nuovo reality. La televisione mi piace molto, il mio sogno è quello di fare la valletta al Festival di Sanremo”, ha concluso.

Mila Suarez distrugge Soleil Sorge/ "Sai solo sfruttare la gente per fare gossip!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA