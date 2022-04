Mila Suarez e Onestini, effusioni hot a letto/ Beccati dalle telecamere “Abbracci e…”

Non mancano anticipazioni sulla puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 in onda questa sera su Italia 1. In diretta a Pomeriggio 5, nella seconda parte del nuovo appuntamento, Barbara D’Urso svela che questa sera non mancheranno immagini che riguardano la coppia appena formatasi e composta da Gianmarco Onestini e Mila Suarez. “È accaduto qualcosa dentro lo sgabuzzo. Questa settimana è toccato a Gianmarco Onestini e Mila Suarez…” ha esordito la conduttrice, mandando poi in onda un filmato che anticipa qualche dinamica nata in villa negli scorsi giorni. Nelle brevi immagini, i due sono inconsapevolmente ripresi da una telecamera a raggi infrarossi e sono insieme, in un letto singolo, stretti l’uno all’altra.

“L’importante è che stiamo insieme, non importa dove dormiamo.” ammette Mila Suarez in un confessionale, facendo breccia su Gianmarco Onestini che la abbraccia sorridendo. Tornati in studio, Barbara D’Urso regala qualche dettaglio in più in merito a ciò che questa sera verrà mostrato integralmente a La Pupa e il Secchione show: “Tutta la notte è andata avanti con questi abbracci forti forti, erano molto stretti, accucciolati, noi non sappiamo in realtà cosa è successo e perché, fatto sta che queste sono soltanto le prime anticipazioni…” ha concluso la conduttrice.

