Mila Suarez e Onestini, passione sotto le lenzuola?/ D’Urso svela: “Dormono stretti…”

Mila Suarez e Gianmarco Onestini sono davvero soltanto amici? La domanda sorge spontanea nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara D’Urso regala al pubblico de La Pupa e il Secchione show 2022 qualche indiscrezione su quanto sta accadendo in questi giorni in villa. Nella puntata di martedì scorso, Mila, nei panni di pupa insidiosa, è riuscita nel suo intento, rubando un secchione ad un’altra pupa.

Onestini, infatti, ha deciso di lasciare Maria Laura De Vitis per fare coppia con Mila, adducendo come motivazione la loro pregressa amicizia: “Io non abbandono un’amica in difficoltà”. La decisione è stata un vero e proprio macigno per Maria Laura che, oltre a perdere il suo secchione, ha anche perso il ragazzo per cui iniziava a provare un interesse.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini: sta nascendo l’amore a La Pupa e il Secchione show?

Torniamo però alla domanda fatta all’inizio di questo articolo: tra Gianmarco e Mila c’è davvero solo un’amicizia? Forse era così prima che i due iniziassero a dormire insieme in villa. Barbara D’Urso ha infatti raccontato che i due stanno dormendo nello sgabuzzo dove c’è una brandina soltanto e non un letto matrimoniale. Mila e Gianmarco stanno dunque trascorrendo le notti dormendo abbracciati: “Sono lì, sotto la coperta, stretti stretti stretti l’uno all’altra.” ha spiegato la conduttrice, rivelando che le immagini saranno mostrate martedì in puntata e i due verranno messi alle strette su questa particolare amicizia.

