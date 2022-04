Mila Suarez e Paola Caruso, scoppia la rissa a La Pupa e il secchione show/ “Sono arrivate alle mani…”

Mila Suarez scarica Mirko Gancitano e si trasforma…

Avere dei trascorsi televisivi è sicuramente un vantaggio per chi all’interno di un reality particolare come La pupa e il secchione si pone come obbiettivo quello di raggiungere la vittoria finale. Mila Suarez ad esempio, fin dal suo ingresso, ha subito messo in chiaro la volontà di conquistare pubblico e giuria per arrivare al trionfo di questa edizione del programma. Il volto televisivo ha infatti colpito tutti per la determinazione soprattutto la simpatia dimostrata in queste prime puntate; in particolare la quarta puntata andata in onda martedì 5 aprile l’ha vista in assoluto tra i protagonisti. Mila ha in primis rischiato l’eliminazione a causa di una sfida con un’altra concorrente per contendersi il compagno di viaggio. Infatti, dopo essere rimasta sola, Asia ha scelto di sfidare Mila Suarez per tentare di continuare il proprio percorso in compagnia di Mirko Gancitano. Quest’ultimo non ha trovato la giusta intesa con la Suarez, infatti tra i due nel corso delle settimane sono stati più i momenti di tensione che di collaborazione.

Per la contesa Mila e Asia sono state chiamate ad entrare all’interno di una vasca e rispondere ad alcune domande inerenti all’acqua. La modella ha cercato di farsi valere ma ad avere la meglio nella sfida è stata proprio Asia che è riuscita così a formare una nuova coppia proprio con Mirko. A questo punto però c’è stato un vero e proprio colpo di scena che ha interessato l’influencer; Barbara D’Urso le ha infatti proposto di non abbandonare il programma bensì di ricoprire un nuovo ruolo all’interno del programma per aggiungere un po’ di pepe alla competizione. La ragazza infatti sarà una Pupa Insidiosa, ovvero colei che cercherà per un tempo indefinito di mettere a repentaglio la stabilità delle altre coppie al fine di trovare un secchione da conquistare e con il quale portare avanti la gara. Nel corso della serata c’è stato spazio anche per un momento molto simpatico con protagonisti sia Mila che l’ospite della serata Alex Belli. I due hanno avuto dei trascorsi sentimentali ma Mila si è comunque sbizzarrita con un ballo sensuale indirizzato proprio a lui nel tentativo di conquistare 5 punti bonus. Al netto delle settimane trascorse la Suarez è certamente tra i personaggi più influenti di questa edizione; ha dimostrato di avere grande voglia di esporsi e soprattutto di mettersi in gioco. Anche sui social è confermato l’apprezzamento per il suo percorso e molti la considerano decisamente la più intraprendente dal punto di vista delle dinamiche del programma. Nella prossima puntata sarà curioso osservare ciò che è accaduto dopo questa settimana con il nuovo ruolo di Pupa Insidiosa.

Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un duro scontro alla Pupa e il Secchione. Le due pupe si sono contese Gianmarco Onestini ma la discussione tra loro avrebbe superato il limite e Barbara D’Urso ha annunciato nelle scorse ore dei provvedimenti disciplinari: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”, ha scritto barbara D’Urso su Twitter.

Il sito Dagospia ha svelato che tra Paola Caruso e Mila Suarez sono volate anche le mani: le due pupe avrebbero litigato così furiosamente da arrivare al punto di picchiarsi. Con probabilità le immagini registrate non andranno in onda considerando che si è sollevato un grande imbarazzo nei dintorni di Cologno Monzese. Per le due però è in arrivo una severa punizione. C’è da scommettere che Mila Suarez abbia provocato Paola Caruso che è caduta nel suo tranello. D’altronde anche Guenda Goria aveva definito Mila una vera e propria provocatrice. Non sappiamo se al momento una delle due o entrambe saranno espulse dal programma. La conduttrice però è rimasta seccata e allo stesso tempo sbalordita per questo comportamento delle due pupe. Cosa succederà?











