Mila Suarez, ex Alex Belli, concorrente a La Pupa e il Secchione?/ Le anticipazioni

La Pupa e il Secchione riapre i battenti e nel cast si fa largo il nome di Mila Suarez

C’è grande attesa generale per La pupa e il secchione 2022, che potrebbe vedere protagonista- tra i suoi partecipanti- Mila Suarez, ex compagna storica del concorrente più discusso del Gf vip in corso, Alex Belli. Nell’attesa del via al format d’intrattenimento, previsto per il prossimo marzo 2022 su Italia 1, le ultime anticipazioni tv preannunciano un ritorno alle origini per La pupa e il secchione, con la messa in onda in diretta. Stando a quanto nel dettaglio rende noto il sito beninformato Dagospia, nell’apposita rubrica A lume di candela, la trasmissione condotta dalla D’Urso andrà in onda a partire dal giorno successivo a quello della finale del Gf vip 6 in corso. Ovvero, all’indomani del 14 febbraio 2022: il 15 febbraio, potrebbe quindi avere inizio La pupa e il secchione 2022, per la gioia dei fedeli telespettatori dello storico format targato Mediaset.

Per ciò che concerne il cast dei papabili volti del format in arrivo, potrebbe confermarsi tra gli altri, oltre a Mila Suarez, ex fiamma del grande protagonista del Gf vip 6 in corso, Alex Belli. Ma non solo. Tra i papabili partecipanti a La pupa e il secchione potrebbero esserci anche Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Alfonso Signorini.

Mila Suarez torna in tv, dopo la rottura con Alex Belli? Intanto torna ad usare parole dure sul suo ex

In vista del via a La pupa e il secchione 2022, secondo quanto ripreso dalla fonte delle note anticipazioni tv, Barbara D’urso potrebbe presenziare alla puntata finale del Gf vip 6 in corso, condotto da Alfonso Signorini. Per l’occasione il conduttore promuoverebbe così il ritorno del format d’intrattenimento storico prodotto con il gioco dei vip da Endemol. La pupa e il secchione si preannuncia una delle colonne portanti dell’intrattenimento targato Mediaset per la primavera 2022 e potrebbe avere inizio con una prima puntata in diretta. A seguire, inoltre, potrebbero esserci delle puntate in differita.

Una tra i papabili volti de La pupa è il secchione 2022 più chiacchierati del momento può dirsi sicuramente, Mila Suarez. La modella marocchina ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sul conto dei promessi sposi del Gf vip 6 in corso, Alex Belli e Delia Duran. In un intervento ripreso da BlogTivvù, ha così sferrato il suo attacco all’ex storico, Belli, riferendosi al triangolo amoroso che la coppia forma con Soleil Sorge nella Casa dei vip: “Ci sono delle persone che sono sposate da sette anni perché non hanno soldi per pagare il divorzio. È tutto fumo su Instagram! Ci sono persone che accettano qualsiasi cosa, veramente fa schifo, non è per me. Per guadagnare due centesimi fanno i gossip, fanno finta, prendono se stessi in giro“.

Ad oggi Alex si riserva della facoltà di non replicare all’ex Mila. Che l’attore possa rispondere all’ex fiamma in occasione della sua chiacchierata partecipazione a La pupa e il secchione? Nel frattempo, Barbara D’urso è stata confermata nel ruolo di conduttrice del format in arrivo, in un comunicato Mediaset diramato sui suoi profili social, dove tra le righe si legge: “Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana. Ed anche dallo studio tv, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Non ci resta, quindi, che attendere il via a La pupa e il secchione 2022, per saperne di più.



