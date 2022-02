Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli/ “Si rivelerà come un infedele e traditore: con Delia Duran…”

A distanza di sole poche settimane torna nel salotto tv di “Verissimo” (assieme a un altro ‘reduce’ della Casa del “Grande Fratello VIP”, vale a dire Manuel Bortuzzo) l’attore Alex Belli: e la nuova ospitata del 39enne, noto soprattutto per la sua partecipazione alla soap opera “Centovetrine” targata Mediaset, nello studio in cui Silvia Toffanin è la padrona di casa farà riaccendere inevitabilmente i riflettori non solo sulla sua vita sentimentale e sul gossip scatenatosi durante la sua partecipazione al reality show, ma anche sulle sue ex fiamme, due donne dal dente decisamente avvelenato.

MILA SUAREZ : RELAZIONE BURRASCOSA ARRIVATA A FINE RAPPORTO TRA KATARINA E BELLI

Se di Katarina Raniakova diamo conto in un altro articolo, accennando agli strali lanciati dalla ex moglie nei confronti dell’attore, qui ci concentriamo invece su Mila Suarez, la donna che è stata la compagna di Alex a seguito del naufragio del suo primo matrimonio, e comunque prima che nella vita di lui entrasse l’attuale moglie, Delia Duran. Ma chi è Mila Suarez, e cosa sappiamo della burrascosa relazione, non certo un inedito per il quasi quarantenne personaggio televisivo originario di Parma. Anche lei ex concorrente del reality show targato Canale 5 (durante la 16esima edizione), la Suarez è una modella e fashion blogger 31enne originaria di Casablanca (Marocco), ma oramai italiana di adozione dato che sin dall’adolescenza si era divisa tra il suo paese natio, la Spagna e l’Italia.

MILA SUAREZ, EX DI ALEX BELLI: “LA SUA STORIA CON DELIA DURAN FINIRA’ PERCHE’…”

Ammirata dai suoi follower per l’incredibile somiglianza con Belen Rodriguez, Mila Suarez è entrata nei radar di Radio Gossip a seguito della sua relazione con Fabrizio Corona: la “Belen di Parma” (soprannominata così anche per aver vissuto nel capoluogo ducale) ebbe una relazione con l’oramai ex paparazzo nel 2013 e che ebbe il merito di introdurla nel mondo dello showbiz nostrano da cui non si è più allontanata. Dopo di lui, ecco la chiacchierata relazione con Alex Belli, appena uscito dal matrimonio con Katarina Raniakova: tuttavia la loro love story si concluderà dopo un solo anno tra stracci che volano e accuse reciproche, nonostante i due avessero deciso sin da subito di andare a convivere. Ma cos’è successo davvero?

Come sostenuto anche da Katarina, anche Mila Suarez afferma che la fine del loro amore fu dovuto a un presunto tradimento di Alex Belli proprio con la sua attuale moglie, Delia Duran: il diretto interessato, a dire il vero, ha sempre negato tutto sostenendo che la sua nuova liaison sarebbe cominciata quando era tornato single. Parole che non hanno affatto convinto la Suarez mentre dal canto suo Alex non ha mai voluto replicare agli attacchi, rifiutando di ascoltarli e ammettendo di non ricordare con molto piacere quella relazione definita come “un passaggio molto veloce”, anzi aggiungendo che era stata Mila Suarez a non comportarsi bene con lui. Dove sta la verità in questa disputa tra ex fidanzati? Anche per questo la Suarez decide di colpire Belli dove più fa male, ovvero come la Raniakova critica il carattere di Alex e la sua indole a ripetere gli errori passati: “La storia tra Alex e Delia finirà prima o poi” aveva vaticinato tempo fa, sostenendo che l’uomo sarebbe più attratto da Soleil e che prima o poi “si rivelerà per l’infedele che è, un traditore non certo un principe azzurro…”.



