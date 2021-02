Mila Suarez: “Io a Dubai? In Italia non c’è niente”/ Tonon: “È stata la tua America!”

Si torna a parlare di viaggi all’estero degli influencer al tempo del covid nel salotto di Pomeriggio 5 dove vanno in scena non pochi scontri. Oltre a Taylor Mega, a far discutere sono le dichiarazioni fatte da Mila Suarez. Caterina Collovati le chiede le motivazioni dei suoi viaggi a Dubai in questo periodo così delicato, lei parla di lavoro, poi spiega: “Sono sei anni che vado a Dubai minimo tre volte all’anno, seconda cosa è come la mia seconda casa perché conosco tutta la gente, terza cosa ricorda che io parlo anche l’arabo.” Roberto Alessi però la ammonisce: “Tu sei una ragazza stupenda, sei marocchina, hai fatto i soldi in Italia. In questo momento storico della nostra Italia io ti invito, se devi spendere dei soldi, spendili in Italia! Non andare a Dubai ad arricchire qualcuno.”

Raffaello Tonon, sfuriata contro Mila Suarez: “L’Italia è stata la tua America!”

È a questo punto che Mila Suarez si lascia andare ad un’affermazione che scatena l’ira di Raffaello Tonon. “Ma qua in Italia cosa c’è?” chiede la Suarez, con l’intento di sottolineare la mancanza di possibilità lavorative attualmente presenti nel nostro paese. Tonon sbotta: “Cosa? Cosa c’è in Italia? In Italia c’è stata la tua America amica mia!” le ricorda. E continua: “Così sputi nel piatto in cui mangi! A tutto c’è un limite perché a casa c’è della gente che stasera non sa come dare da mangiare ai figli!” La Suarez per replica: “Ognuno fa le sue scelte nella vita!”, poi fa un passo indietro, spiegando che le sue parole sono riferite a questo particolare momento storico.



