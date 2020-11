Mila Suarez “Paolo Brosio ci ha provato con me”/ “Ho i messaggi in cui…”

Paolo Brosio pronto a tradire Maria Laura de Vitis con Mila Suarez?

Paolo Brosio ha fatto il lumacone nella casa del Grande Fratello Vip 2020? E’ così che lo ha definito la sua presunta fidanzata Maria Laura de Vitis ospite a Live Non è la d’Urso la scorsa settimana, ma cosa penserà di lui quando questa sera ascolterà le accuse che Mila Suarez ha fatto al bel giornalista? La modella ha ammesso di aver ricevuto una serie di messaggi da parte di Paolo Brosio. Fin qui niente di male se non fosse che questa sua insistenza con lei è arrivata proprio nell’estate, lo stesso periodo in cui Maria Laura de Vitis ha rivelato di aver iniziato una relazione, una conoscenza, con lui. E allora una delle due mente oppure Paolo Brosio ha un po’ esagerato tenendo il piede in due scarpe?

Mila Suarez pronta a mostrare i messaggi di Paolo Brosio?

A Pomeriggio5, Mila Suarez ha ammesso che lei però non lo vuole e che ai suoi messaggi rispondeva quattro o cinque giorni dopo tanto che lui si arrabbiava dicendogli ‘Gioia ma tu non puoi non rispondermi..’. La modella ha rivelato anche di avere tutte le conversazioni e i suoi messaggi ben conservati e di poterlo dimostrare perché lui spesso l’ha invitata a Forte dei Marmi e gli ha inviato dei messaggi anche dall’ospedale in cui diceva di stare male e di sentire la sua mancanza. Barbara d’Urso a quel punto ha spiegato che questa sera ci saranno sia Paolo Brosio che la fidanzata Maria Laura de Vitis e lei è molto gelosa. Cosa ne penserà lei di questi messaggi che il suo fidanzato ha mandato a Mila facendole delle avances (evitando di dire di avere una fidanzata). Come finirà adesso la situazione? La De Vitis accetterà ugualmente di incontrare Paolo Brosio dopo le rivelazioni di Mila Suarez a Pomeriggio5 oppure il giornalista rimarrà con un pugno di mosche?



