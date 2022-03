Mila Suarez provoca e seduce Mirko Gancitano/ “Guenda gelosa? Prendi una camomilla!”

La Pupa e il Secchione 2022 è iniziato da meno di una settimana, così come la convivenza dei concorrenti nella villa, eppure le cose iniziano già a movimentarsi. È Barbara D’Urso a regalare al pubblico qualche anticipazioni di ciò che sta accadendo in villa e che vedremo per intero solo nella puntata di martedì. La conduttrice, in diretta a Pomeriggio 5, tiene a lanciare un messaggio a Guenda Goria, fidanzata di Mirko Gancitano: “La notizia che sto per dare a Guenda è che Mila, all’interno della villa, non smette di provocare Mirko.”

Mila Suarez, la pupa di Mirko Gancitano, avrebbe dunque puntato quest’ultimo, tanto da iniziare a sedurlo. Una notizia che allerterà e probabilmente preoccuperà molto Guenda, che proprio pochi giorni fa, in collegamento della D’Urso, si diceva gelosissima di Mirko.

A correndo di questa rivelazione, Barbara D’Urso ha mandato in onda un filmato in cui mostra Mila molto vicina e seducente con Mirko in una vasca idromassaggio in cui, però, non sono da soli. In un confessionale, inoltre, Mila si dice incredula che una ragazza gelosa come Guenda Goria possa accettare che il suo fidanzato dorma con un’altra donna, sottolineando che al suo posto non sarebbe riuscita a sopportarlo. Punzecchiandola, Mila ha poi concluso, invitando la fidanzata di Mirko a “prendere una camomilla” quando guarderà la puntata di martedì, facendo intendere di essere più che determinata a stuzzicare il suo secchione. La Goria come reagirà?

