Mila Suarez shock contro Federico Fashion Style/ “Zitto che fai il parrucchiere”

Un brutto episodio in studio a La Pupa e il Secchione Show 2022. Dopo aver svelato la classifica, che vede all’ultimo posto Mila Suarez e Gianmarco, i due sono andati al bagno di cultura nella vasca insieme ad Elena Morali e Aristide. Mila non ha preso affatto bene la posizione in classifica, schierandosi contro i giudici che secondo lei l’hanno sempre punita troppo severamente con voti bassi come i 3. In particolare, l’influencer marocchina ha usato durissime parole nei confronti di Federico Fashion Style, dicendogli: “Stai zitto che tu fai il parrucchiere!”.

Risposta dura da parte dell’opinionista, che ha chiesto “E cosa ci sarebbe di male? Tu non vai dal parrucchiere?”. Anche Barbara D’Urso è entrata nel discorso, cercando di far ragionare Mila: “E se al suo posto ci fosse stata una commessa quale sarebbe stato il problema?”. Parole, quelle di Mila Suarez, che il pubblico non ha fatto apprezzato.

Federico Fashion Style “salva” Mila Suarez

Nel momento in cui i giudici sono chiamati a prendere una scelta sulla coppia da mandare in nomination tra Gianmarco e Mila, Aristide ed Elena e Alessio e Ilaria, Federico Fashion Style stupisce tutti e non sceglie la coppia formata dall’influencer marrochina. A sorpresa, infatti, rivela: “Io invece salvo Mila e Gianmarco perché hanno fatto un bel percorso, anche se avrei fatto volentieri uno shampoo e una piega a Mila. Mando però al bagno di cultura Alessio e Ilaria”. Barbara D’Urso si complimenta con il giudice per la sua correttezza.

Social scatenati dopo il siparietto tra Mila Suarez e Federico Fashion Style: in tantissimi non hanno infatti apprezzato i commenti dell’influencer, proclamando umiltà.











