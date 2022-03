Mila Suarez soffia Mirko Gancitano a Guenda Goria?/ “Perché non cambi fidanzata?”

La pupa e il secchione 2022, Mila Suarez mette gli occhi su Mirko Gancitano

Lo scorso 15 marzo 2022 su Canale 5 è andata in onda la prima diretta de La pupa e il secchione 2022, che ha segnato l’accoppiamento tra Mila Suarez, pupa in carica al format di Italia 1, e il secchione Mirko Gancitano, arruolato nel cast tra i secchioni, e ora mentre viene trasmessa la seconda puntata del format giungono particolari inaspettati sul conto della nota coppia. A quanto pare, infatti, Mila avrebbe messo gli occhi sul bel Mirko, che è attualmente fidanzato con Guenda Goria, ex Gf vip 5. La diretta interessata nonché ex storica di Alex Belli paleserebbe una certa attrazione fisica e mentale verso Mirko, rilasciando alcune dichiarazioni curiose a margine della prima diretta, in cui si è unita in coppia con Mirko: “Io se fossi al posto suo sarei un po’ in ansia a dire la verità. Perché io dormirò con Mirko. Se il mio partner dormisse con un’altra sarei tanto agitata. Quindi non può stare tranquilla. A lei consiglio di prendere dei medicinali per rilassarsi. Magari deve prendersi una bella camomilla quando vedrà la puntata. Questo è quello che mi sento di dirle“. Insomma, delle parole che sembrano essere un chiaro preavviso lanciato a Guenda, rispetto a delle possibili avances che la marocchina potrebbe lanciare al bel secchione biondo. E intanto la conduttrice de La pupa e il l secchione annuncia ai microfoni di Pomeriggio 5 che Mila si fa sempre più vicina a Mirko, come se il suo intento fosse quello di soffiare a Guenda Goria il fidanzato.

Mila Suarez soffia il fidanzato a Guenda Goria? Cosa succede a Mirko Gancitano a La pupa e il secchione 2022

Secondo la testimonianza bollente lanciata da Barbara D’Urso sugli aggiornamenti de La pupa e il secchione 2022, che vedono Mila Suarez provocare Mirko Gancitano ai danni di Guenda Goria, nel dettaglio: “C’è un uomo che viene sedotto da una pupa. Questo uomo lo conosce molto bene Maria Teresa Ruta, si chiama Mirko! Loro dormono insieme e fanno la doccia insieme. hanno anche fatto l’idromassaggio insieme. Mila è molto calda e non so cosa è accaduto, ma lui ha un po’ vacillato ve lo anticipo“. E non solo. Perché, inoltre, nel suo intervento rivelatorio la conduttrice campana non fa mistero del fatto che Mila abbia esortato Mirko a cambiare fidanzata nella villa in cui soggiornano pupe e secchioni, dal momento che lo trova peggiorato da quando è sentimentalmente legato a Guenda Goria. Che Mirko Gancitano possa, quindi, finire tra le braccia della pupa dalle origini marocchine?

Chissà, intanto, cosa ne pensano al riguardo l’ex storico di Mila e amico di Mirko, Alex Belli, e la fidanzata del secchione oggetto del desiderio della marocchina, Guenda.

