Mila Suarez/ Torna al Grande Fratello per Francesca De André? “Ha il veleno dentro”

Nonostante abbia lasciato la Casa del Grande Fratello 2019 da alcune settimane, Mila Suarez continua ad essere molto arrabbiata. Tutto per colpa di Francesca De André e delle accuse che la modella marocchina si è beccata da lei nel corso della sua permanenza nella Casa. È per questo che ora ha deciso di querelarla ed è per questo che sarebbe pronta a rientrare nella Casa, anche questa sera, per annunciarglielo di persona. D’altronde, Mila si è ampiamente sfogata alle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove della De André ha detto: “Non so che cosa abbia contro di me questa ragazza, ma non può fare stare male le persone con la sua cattiveria. Lei ha il veleno nel sangue. Ed è andata a parlare di me a tutti i coinquilini”. Di questo, Francesca non è ancora al corrente ma potrebbe esserlo proprio questa sera.

MILA SUAREZ TORNA AL GF 16 PER FRANCESCA DE ANDRÈ?

Mila Suarez è più che determinata ad avere un confronto con Francesca De André, quello definitivo. La modella marocchina, ricordata anche per la sua storia con Alex Belli, potrebbe questa sera essere fuori dalla porta rossa del Grande Fratello 16 pronta a fare il suo ingresso. “Ho subito molti atti di bullismo da parte sua – ha infatti detto la Suarez alle pagine del noto settimanale di Riccardo Signoretti – quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho novanta giorni per pensare se denunciarla o meno. […] Secondo me lei è entrata nella Casa un po’ prevenuta nei miei confronti.” Vedremo se Barbara d’Urso oggi darà a Mila il tempo giusto per avere questo confronto con Francesca De André.

