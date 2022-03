Mila Suarez vs Federico Fashion Style “zitta lo dici a tua sorella”/ Caos in studio

Atmosfera incandescente a La Pupa e il Secchione Show 2022, dove va in scena l’ennesimo scontro tra Mila Suarez e Federico Fashion Style. L’opinionista di Barbara D’Urso assegna un voto bassissimo alla prova della fotomodella, dandole addirittura un due in pagella. L’ex di Alex Belli non la prende affatto bene e interpreta il giudizio negativo di Federico Fashion Style come una vera e propria provocazione nei suoi confronti. “Non accetto questo voto, non puoi darmi due“, sbotta Mila Surez durante la diretta della puntata.

Mila Suarez vs Federico Fashion Style, parole grosse in diretta a La Pupa e il Secchione

“Non sei in grado di fare il giudice”, insiste nervosamente Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show. Federico Fashion Style, questa volta, non gliela lascia passare liscia. “Ti ho dato due perché giudico quel che vedo e se non lo accetti allora stavi in silenzio”, la bordata del parrucchiere dei vip. Nasce un fulmineo botta e risposta, con schermaglie velenosissime e Mila Suarez che respinge le accuse al mittente: “Stai zitta lo dici a tua sorella”.

