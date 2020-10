Mila Suarez vs Franceska Pepe/ “Mi deve dei soldi”, la replica “ti devi vergognare!”

Mila Suarez contro Franceska Pepe a Live Non è la D’Urso. E’ guerra a distanza tra le due ex concorrenti del Grande Fratello che avrebbe condiviso la casa in passato. “Non mi ha pagato l’affitto e mi ha preso dei soldi di uno shooting” – precisa la Suarez, ma la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ribatte duramente: “la conosco a malapena. L’ho frequentata pochissimo tantissimi anni fa, conoscerla è un paragone e non ci siamo mai frequentati assiduamente”. La Suarez non ci sta e racconta nuove rivelazioni choc: “sei stata anche a casa mia, hai vissuto a casa mia. Tu fai la furba con gli altri, tu mi conosci come sono fatta nella mia vita, quando hai sentito il mio nome ti sei spaventata. Hai vissuto a casa mia senza darmi nulla, tu sei una povera d’animo”.

Franceska Pepe: “Mila Suarez non hai vergogna di niente”

Franceska Pepe smentisce categoricamente le parole di Mila Suarez, anzi rivolgendosi a Barbara D’Urso precisa: “ha una bella fantasia di scrivere una storia così, complimenti per la faccia tosta. Non hai vergogna di niente, del popolo italiano, di mentire, sei proprio senza limiti. Dove trovi il coraggio per raccontare questo tipo di accuse ad una persona che non ti ha fatto nulla, cioè tu manderesti in galera una persona, ti devi vergognare delle persona che sei. Se vuoi fare una bella figura chiedimi scusa adesso. Sono una gran signora, non mi permetterei mai di fare queste cose”. Mila Suarez però non cede, anzi conferma la sua versione condividendo nuovi particolari sull’amicizia con la Pepe: “allora questa ragazza qua abbiamo viaggiato tantissimo insieme. Ha vissuto a casa mia, tu mi conosci come sono buona di persona. Hai vissuto per un periodo a casa mia e il tuo ragazzo lo sa, non ha mai contribuito a niente” Non solo, la modella rivela a sorpresa: “abbiamo fatto uno shooting per dei costumi e lei ha preso i miei soldi”, ma la Pepe precisa “a Montecarlo io ero in vacanza col mio fidanzato e lei l’ho conosciuta, ma non ci trovavamo caratterialmente”. Dove sta la verità?



