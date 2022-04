Mila Suarez Vs Maria Laura “Gatta morta, è stata con uno di 70 anni”/ Lite per Brosio

Maria Laura De Vitis, accuse a La Pupa e il Secchione show per Paolo Brosio

Non si arresta la rivalità all’interno della villa de La Pupa e il Secchione show 2022 tra Mila Suarez e Maria Laura De Vitis. In diretta a Pomeriggio 5, nella puntata del 21 aprile, Barbara D’Urso svela che sono nati scontri in villa a causa di Paolo Brosio. Alcune pupe, Mila compresa, hanno infatti accusato la De Vitis di aver sfruttato la storia con Brosio solo per popolarità.

“È andata in televisione a raccontare la storia con Brosio per diventare un personaggio pubblico, perché altrimenti non se ne sarebbe vergognata!” è la dichiarazione che fa Emy Buono nel filmato mostrato in anteprima a Pomeriggio 5. “Sono qua per essere Maria Laura, non la fidanzata o l’ex di Paolo Brosio!”, sbotta allora Maria Laura, che crolla in lacrime.

Lacrime quelle di Maria Laura alle quali non crede affatto Mila Suarez, che in sua assenza la accusa: “Gatta morta è lei che è stata con un uomo di 70 anni, non io!” In un confessionale, la De Vitis replica alla sua rivale: “Quegli attacchi così non li accetto. Soprattutto perché venuto fuori da una persona che io reputo zero!” In studio, a difendere Maria Laura, ci pensa però sua madre che tiene a precisare cos’è davvero accaduto tra lei e Paolo Brosio: “Si sono incontrati in un momento di difficoltà, ognuno per i propri motivi. Per qualche mese si sono aiutati a vicenda e poi ognuno ha preso la sua strada. Non sono contenta di quella storia ma rispetto le scelte di mia figlia.” precisa, chiudendo il discorso.

